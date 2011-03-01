بشار اسد به دیدار ملک عبدالله می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الجمهوریه، در روزهای اخیر تلاشهای دیپلماتیک در راستای نهایی کردن دیدار "بشار اسد" و "ملک عبدالله" در عربستان سعودی افزایش پیدا کرده است.

براین اساس، منابع آگاه سیاسی پیش بینی می کنند این دیدار به کنفرانس دو جانبه سوریه و عربستان در راستای بررسی تحولات خاورمیانه و مسئله لبنان تبدیل شود.

این درحالی است که اخیرا اعلام شد تلاشهای سعودی سوری (موسوم به محور سین - سین) در لبنان شکست خورده اعلام شد. تلاشی که در راستای پایان دادن به تنش های ناشی از دادگاه بین المللی ترور "رفیق حریری" مطرح شده بود.