ورزشکاران جوانمردی و گذشت را سرلوحه کار خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، نماینده مردم اردکان در مجلس با حضور در محل تمرینات جمعی از ورزشکاران رزمی کار این شهرستان، تمرینات آنها را از نزدیک به تماشا نشست و در نشست صمیمی با آنها نسبت به برآورده کردن برخی از درخواستها و رفع مشکلات آنان اقدام کرد.

در ابتدای این بازدید ورزشکاران رزمی کار که از رده های مختلف سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان بودند به اجرای حرکات نمایشی پرداختند و مسئول این باشگاه ورزشی به نمایندگی از سوی ورزشکاران ضمن خوشامدگویی به نماینده مردم اردکان در مجلس، گزارشی از چگونگی شکل گیری این باشگاه رزمی ارائه داد و برخی تنگناهای موجود را برشمرد.

نماینده مردم اردکان نیز با ابراز خرسندی از نشاط و روحیه بالای این ورزشکاران که با کمترین امکانات به امر ورزش می پردازند بر بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای بالنده شهرستان اردکان در بخش ورزش همگانی و قهرمانی تاکید کرد و افزود: خوشبختانه مسئولان شهرستان نیز متفق القول بر این باورند که در حد توان، امکانات ورزشی را در رده های مختلف و رشته های گوناگون ورزشی مهیا سازند.

محمدرضا تابش با بیان این نکته که ورزشکاران ما باید در همه حال مقتدای خود را حضرت امام (ع) قرار دهند و به روش و منش این امام همام تاسی کنند و فتوت و جوانمردی و معنویت و گذشت در امر ورزش را پیشه خویش سازند.

نماینده مردم اردکان همچنین در خصوص تامین برخی تجهیزات و محل مناسب تمرینات قول مساعد داد.