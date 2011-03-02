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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

حمید استیلی:

مقابل سایپا تنها به پیروزی فکر می کنیم/ مشکلات مالی مانع تیم ما نیست

مقابل سایپا تنها به پیروزی فکر می کنیم/ مشکلات مالی مانع تیم ما نیست

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر با تاکید بر اینکه در دیدار برابر سایپا تنها بدنبال کسب سه امتیاز است گفت:مشکلات مالی سد راه موفقیت این تیم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید استیلی با بیان این مطلب درخصوص دیدارخانگی این هفته تیمش مقابل سایپا اظهار داشت: بی تردید مقابل تیم متحول شده سایپا بازی آسانی را پیش رو نخواهیم داشت چرا که اعتقاد دارم این تیم در نیم فصل دوم روند نتیجه گیری بهتری داشته و بسیار با انگیزه و منسجم بازی می کند.  

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهربا بیان اینکه سایپا از کادر فنی باتجربه ای برخوردار است که همواره شجاعانه از بازیکنان جوان استفاده می کند اظهار داشت: مایلی کهن مربی بزرگی است که از موجودیت تیمی اش به خوبی استفاده می کند و نقطه قوت این تیم را باید در جوانی و انگیزه بالای این تیم دانست.

وی یادآور شد: روی تیم سایپا شناخت کافی داریم و با وجود اینکه مهدی نوری و احمد آل نعمه را در اختیار نداریم ولی تصور می کنم با حمایت تماشاگران بوشهری بتوانیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم . 

استیلی تصریح کرد: امیدوارم زمین بازی شرایط مساعدی داشته باشد چرا که وضعیت زمین چمن بر روی عملکرد بازیکنانم تاثیر مستقیم دارد.

استیلی در خاتمه خاطر نشان کرد: با وجود مشکلات مالی و تاخیر در پرداخت مطالبات بازیکنان در دیدار مقابل سایپا به دنبال کسب سه امتیاز هستیم و با تلاشی که از بازیکنانم سراغ دارم بی تردید از هیچ کوششی برای رسیدن به این هدف دریغ نخواهند کرد.
دیدار تیم های فوتبال شاهین بوشهر و سایپای البرز در هفته بیست و پنجم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز جمعه 13 اسفند ماه در ورزشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1264126

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