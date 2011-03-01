دیدار روسای مراکز علوم دینی و فرهنگی با رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به منظور بررسی بودجه سال 1390 مراکز علوم دینی و فرهنگی انجام شد ، شرکت کنندگان مشکلات و تنگناهای مالی خود را بیان کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره بر نقش تحول آفرین مراکز علوم دینی و فرهنگی در سراسر کشور، بر ضرورت حل مشکلات این دستگاهها تاکید کرد.

در این نشست آیت الله ری شهری رئیس دارالحدیث و تولیت حضرت عبدالعظیم، حجت الاسلام والمسلمین اختری دبیرکل مجمع اهل بیت، حجت الاسلام والمسلمین واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، آیت الله اعرافی رئیس جامعه المصطفی العالمیه و حجت الاسلام والمسلمین نواب مشاور فرهنگی رئیس مجلس حضور داشتند.