نابجا حرف زدن نوعی عجله است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی غروب دوشنبه در دیدار سردار مومنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و مسئولان راهنمایی و رانندگی و پلیس راه سراسر کشور با اشاره به تفاوت در معنای دو واژه عجله و سرعت اظهار داشت: عجله نوعی بی‌موقع و نابهنگام و در غیرزمان حرکت کردن است اما سرعت در مسیر خاص خودش است.



وی با اشاره به ذکر مثالی برای تفهیم بهتر این دو مقوله تصریح کرد: اگر کسی قبل از اذان، نماز را به جای آورد عجله کرده است و نمازش باطل است اما اگر شخصی بلافاصله پس از اذان اقدام به برپایی نماز کرده باشد در واقع برای انجام وظیفه سرعت داشته است.



وی افزود: سرعت، وصف حرکت و عجله وصف متحرک است و اگر عجله وصف انسان است، پس انسان عجول می‌شود، از این رو باید درون خودمان را ارزیابی کنیم که چه عاملی باعث شتاب می‌شود.



آیت‌الله جوادی آملی نابجا حرف زدن و نابجا کارکردن را نوعی عجله دانست و تاکید کرد: باید عوامل عجله را بررسی و برای رفع آن در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها فرهنگ سازی کرد.



وی افزود: وهم و خیال از بهترین نعمتهای خداوند است و اگر این دو در درون انسان تابع عقل باشند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود و اگر عقل بر وهم و خیال مدیریت نکند شیطان درون انسان را می‌شوراند و انسان غافل می‌شود.



این مرجع تقلید با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی مدیریت نیروهای درونی برای مردم توسط رسانه‌ها، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها اظهار داشت: هیچ کسی حاضر نیست که بمیرد و آنهایی که در رانندگی با عجله حرکت می‌کنند می‌خواهند زودتر به مقصد برسند و اگر این افراد وهم و خیال را با عقل مدیریت کنند، شیطان دامنگیر آنها نمی‌شود.





استاد برجسته حوزه علمیه تاکید کرد: کمال انسان در این نیست که اتومبیل دیگری را سبقت بزند بلکه هنر در این است که انسان سالم به مقصد برسد.