تهیه گروه جدیدی از فیبرهای نوری با میزان اثربخشی بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون محققان نتوانسته بودند از ترکیب سلنید روی برای ساخت فیبرهای نوری استفاده کنند اما اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه ایالتی پن موفق شدند از این ماده، فیبر نوری نازک و بلند تهیه کنند.

برخلاف شیشه های سیلیکونی که در فیبرهای نوری رایج استفاده می شود، سلنید روی یک نیمه هادی است.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "از مدتها قبل می دانیم که سلنید روی ترکیبی مفید است که می تواند نور را به روشی موثرتر از سیلیکون دستکاری کند تاکنون مشکل بود که از این ترکیب برای تهیه فیبر استفاده کرد."

برای دستیابی به این نتایج، این محققان از تکنیک جدیدی استفاده کردند که با کمک آن ترکیب نهایی با هدایت امواجی که داخل یک فیبر سیلیکونی موئین رسوب کرده اند عمل می کند.

رسوب در فشار بالا تنها راهی است که اجازه می دهد این فیبرهای طولانی نازک از سلنید روی ساخته شوند.

براساس گزارش Sify، این فیبرهای نوری برای تبدیل نور از یک رنگ به رنگ دیگر بسیار موثرتر از فیبرهای رایج عمل می کنند.

زمانی که فیبرهای نوری برای بازتولید رنگها بر روی مانیتور و یا برای آثار هنری استفاده می شوند همیشه نمی توانند رنگ مورد نظر را ایجاد کنند این درحالی است که گروه جدید فیبرهای نوری برپایه سلنید روی می توانند این کار را انجام دهند.

همچنین، این فیبرهای جدید نسبت به باند طیف الکترومغناطیس تطبیق پذیرتر هستند و می توانند با بازده بسیار بالا حتی نورهای در طیف مادون قرمز را هم انتقال دهند.

این محققان اظهار داشتند: "دستیابی به این طول موجهای نوری بسیار هیجان انگیز است. به طوریکه گامی نو به سوی ایجاد فیبرهایی است که می توانند لیزرهای موثر در طیف مادون قرمز را انتقال دهند. فناوری رادار- لیزرهای نظامی امروز می توانند طیف مادون قرمز نزدیک به 2 تا 2.5 میکرون را بسازند، اما فیبرهایی که ما ساختیم می توانند طول موجهای حداکثر تا 15 میکرون را هم انتقال دهند."