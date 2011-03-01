میوه شب عید کردستانی تامین شد

پیمان اسراری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اقدامات و برنامه های وزارت بازرگانی در راستای تامین میوه در آستانه سال جدید با قیمت یارانه ای، در حال حاضر میوه مورد نیاز مردم استان کردستان برای عید امسال تامین و در سنندج انبار شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به برآوردهای صورت گرفته و بررسی کارشناسان سازمان بازرگانی استان کردستان، برای عید امسال بالغ بر هزار 260 تن میوه برای عرضه به مردم با قیمت مناسب و کمتر از بازار آماده شده است و در زمان مناسب به مردم عرضه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان خاطرنشان کرد: در سال جاری سیب و پرتقال مورد نیاز مردم استان کردستان خریداری شده و توسط عامل های فروش که از میان صنوف انتخاب شده اند به مردم عرضه می شود.

اسراری با اشاره به افزایش 40 درصدی تامین میوه شب عید در استان کردستان در سال جاری افزود: یکی از اولویت های سازمان بازرگانی استان کردستان در سال جاری برای تامین میوه توجه به کیفیت دو قلم میوه و نظارت لازم بر روند عرضه آن است که اقدامات و برنامه ریزی لازم در این بخش صورت گرفته است.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش میزان میوه خریداری شده از سوی سازمان بازرگانی در ایام عید سال جاری مشکلی خاصی در توزیع آن نخواهیم داشت و انتظار می رود که اصناف همانند سایر برنامه ها و طرح های سازمان بازرگانی در این طرح مهم نیز مشارکت و همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در ادامه با اشاره به عرضه سیب زمینی با قیمت مناسب در سطح این استان گفت: در راستای کاهش قیمت سیب ‌زمینی و جلوگیری از روند افزایشی قیمت آن، 150 تن از این محصول در 15 روز گذشته با قیمت 550 تا 600 تومان توزیع شده که نقش اساسی در کنترل قیمت آن داشته است .

وی توزیع بیش از 500 تن مرغ منجمد از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان با قیمت دو هزار و 700 تومان را از دیگر برنامه های سازمان بازرگانی استان کردستان در آستانه سال جدید عنوان کرد.