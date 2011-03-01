سرانه مطالعه ایرانیان 76 دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، منصور واعظی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم رونمایی چهار نمایه فرهنگی در تبریز افزود: 30 دقیقه از این سرانه به مطالعه کتاب و 46 دقیقه نیز به روزنامه و نشریات اختصاص دارد. کارکرد کتاب و نشریات در فرهنگ عمومی متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: کتاب فرهنگ عمومی را عمق می‌دهد و نشریات ارتباط روزانه با فرهنگ برقرار می‌کند که در این میان نمایه‌سازی مقاله‌‌ها نقش کلیدی در تولید محتوا و عمق‌بخشی به فرهنگ عمومی ایفا می‌کند.

واعظی ادامه داد: خوشحالیم تعداد محصولات نمایه به 110 نرم‌افزار رسیده و اکنون بیش از دو هزار کتابخانه عمومی کشور از نمایه نشریات استفاده می‌کنند که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تلاش داریم با اصلاح اساسنامه موسسه نمایه علاوه بر مطبوعات داخلی آنچه از نشریات فارسی که در کتابخانه‌های خارج از کشور وجود دارد را در اختیار محققان قرار دهیم.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی نمایه در این مراسم با معرفی گنجینه مطبوعات گفت: این گنجینه که آرشیو روزنامه‌های همشهری، ‌رسالت و ایران را در کنار آرشیو پیشین شامل مقاله‌های تمام متن قابل جستجوی روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و جمهوری اسلامی شامل می‌شود با قابلیت جست و جوی 4.5 میلیون رکورد داده بزرگترین آرشیو دیجیتالی از سال 57 تاکنون است.

محمدرضا اخضریان کاشانی افزود: امسال دو هزار و 30 کتابخانه عمومی کشور به نمایه نشریات شامل یک میلیون و 200 هزار مقاله مجهز شدند.

همچنین معاون مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی از مطبوعات به عنوان میراث گرانسنگ معنوی کشور و آیینه تمام نمای تحولات فرهنگی و اجتماعی یاد کرد و گفت: اگر زبان، ادبیات، ‌آداب و رسوم و آیین در زمره میراث معنوی می‌گنجند، بی‌شک مطبوعات نیز به عنوان سریع‌ترین پژواک این مولفه‌ها گنجینه‌ای از میراث معنوی و تاریخ مستند ملت‌ها هستند.

محمد جعفرمحمدزاده خاطرنشان کرد: مطبوعات ایران در تاریخ‌نگاری کشورمان خصوصا از دوران مشروطه به این سو نقشی بی‌بدیل دارند به طوری که مدیران بسیاری از نشریات با ثبت خاطرات چهره‌های فرهنگی و سیاسی هریک از این دوره‌ها در قالب مصاحبه، بر وسعه و غنای تاریخ شفاهی ایران افزوده‌اند.

وی با اذعان بر اینکه با همه کوشش‌های انجام شده هنوز مجموعه کاملی از مطبوعات ایرانی و نیز مطبوعات فارسی زبان در دست نیست، تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم علاوه بر مطبوعات داخلی آنچه از نشریات فارسی که در کتابخانه‌های خارج از کشور وجود دارد مورد پژوهش قرار گرفته و از آنها نسخه‌های الکترونیک تهیه شود و در اختیار محققان قرار گیرد تا در تحول سریع عصر ارتباطات از این میراث ارجمند صیانت شود.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از دلایل اندک بودن ارجاع به مطبوعات در پژوهش‌ها و یافته‌های محققان، دشواری دسترسی به منابع مطبوعاتی است.

وی افزود: نمایه‌های جدید می‌توانند بخش عمده‌ای از این خلا را جبران کنند و تحولی در حوزه پژوهش به طور عام و پژوهش‌های ارتباطاتی به طور خاص پدید آورند که نتیجه آن استناد افزون‌تر به آثار نویسندگان مطبوعاتی در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها ست. همچنین هریک از این نمایه‌ها می‌تواند راهنمای علاقه‌مندان مستعد به عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی باشد.

محمدزاده ادامه داد: معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان خانه مطبوعات کشور با تشویق مطبوعات به ارایه نسخه الکترونیک صفحات خود در فضای مجازی سعی دارد راه دسترسی عموم به محتوای آرشیوی نشریات کشور را هرچه هموارتر سازد.

وی گفت: درنظر داریم با تاسیس مرکز اطلاع‌رسانی و موزه مجازی مطبوعات، میراث مطبوعاتی کشور را به عنوان بخشی مهم از هویت ملی و دینی ایرانیان ارایه کنیم و مجموعه‌ای جامع از اسناد تاریخی مطبوعات، فهرستگان جهانی نشریات فارسی زبان و نفایس مطبوعاتی کشور را به علاقه‌مندان داخل و خارج کشور عرضه کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ثبت جهانی نوروز ایرانی و با تاکید بر لزوم معرفی فرهنگ نوروز گفت: نوروز یکی از محورهای همبستگی کشورهای عضو اکو است و امسال قرار است در سطح گسترده با حضور مسئولان فرهنگی کشورهای مختلفی آیین نوروز را در کشورمان برگزار کنیم.

سید محمد حسینی افزود: اگر ما به معرفی و پژوهش درباره آداب و سنن ایرانی از جمله نوروز اقدام نکنیم دیگران وارد عرصه می‌شوند و اندیشه‌ها و اهداف خود را غالب می‌کنند.

وی با اشاره به گنجینه مطبوعات گفت: این محصول منبعی ارزشمند است و دوسیه جراید نیز به معرفی تاریخ دوره‌های قاجار و پهلوی به نسل امروز کمک می‌کند و امیدواریم تولید آرشیو مقاله‌ها ادامه یابد و امکان استفاده هرچه بیشتر از محصولات با کیفیت در داخل و خارج کشور فراهم شود.

در ادامه، مدیران مسئول روزنامه‌های همشهری و رسالت نمایه‌‌های امامزادگان حضرت ابوالفضل (ع)، زینب (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، شاهچراغ (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) را رونمایی کردند.

مراسم رونمایی نمایه نوروز ایرانی شامل معرفی آداب و فرهنگ عمومی نوروز با قابلیت جست و جوی ساده و پیشرفته سه ترابایت اطلاعات درباره نوروز در بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، نوروز در سایر ملل، آشپزی، سفر، معرفی استان‌ها، پژوهش، سرگرمی، کتابخانه، خدمات نوروزی و هزار و 223 مقاله تمام متن توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد.

دوسیه جراید شامل معرفی 58 عنوان روزنامه دوره‌های قاجار و پهلوی اول در 57 هزار صفحه در معرفی عنوان روزنامه، تاریخ نشر و سردبیران آن، سیاهه جراید آرشیو روزنامه‌ها و تاریخ چهارجلدی مطبوعات کشور از قاجار تا امروز از جمله محصولات فرهنگی بود.