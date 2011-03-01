احتمال قرائت گزارش حوادث 25 بهمن تنها برای نمایندگان مجلس

علی شاهرخی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو کمیته پیگیری ابعاد فتنه و مسائل 25 بهمن در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته پیگیری ابعاد فتنه گزارش روز 25 بهمن را به هیئت رئیسه داده است و تصمیم با هیئت رئیسه است که چه زمانی این گزارش را قرائت کند.

وی ادامه داد: هیئت رئیسه تصمیم می گیرد که گزارش بررسی حوادث روز 25 بهمن را چه زمانی به نمایندگان منعکس کند و این انعکاس چگونه باشد.

شاهرخی با بیان اینکه احتمال دارد این گزارش در صحن علنی قرائت شود و یا اینکه تنها به نمایندگان داده شود، گفت: در صورتی که هیئت رئیسه تصمیم بگیرد تنها نمایندگان در جریان نتیجه این گزارش قرار گیرند ممکن است نتایج این گزارش به اطلاع عموم نرسد.