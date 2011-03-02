جزئیات بودجه سال آینده به تفکیک مقاطع تحصیلی/ وضعیت دانشگاههای محروم

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خدمات رفاهی و فرهنگی دانشجویان در سال جاری 2/21 درصد رشد داشت که مبلغ 288 میلیارد ریال نیز در سال آینده به میزان مبلغ سال 89 اضافه می شود.

به گفته وی اعتبار مربوط به فعالیت های قرآنی دانشجویان 35 درصد و اعتبار ردیف فعالیت های ورزشی دانشجویان 107 درصد رشد را در لایحه سال 90 نشان می دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به افزایش بودجه قطب های علمی کشور اشاره کرد و گفت: 32 درصد رشد بودجه برای قطب های علمی کشور در سال آینده خواهیم داشت. علاوه بر این، 300 میلیارد ریال برای حمایت از 10 دانشگاه برتر و 100 میلیارد ریال برای حمایت از دانشگاه هایی که در رتبه بندی دانشگاه های جهان اسلام حایز رتبه شدند در نظرگرفته شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی بودجه تحقیقات دانشگاهی را 3/12 درصد دارای رشد دانست و در ارتباط با بودجه هر مقطع آموزشی نیز گفت: مقطع کارشناسی در لایحه سال 90 نسبت به 89، 5/23 درصد، بودجه کارشناسی ارشد 41 درصد، بودجه دکتری حرفه ای 5/14 درصد و بودجه دکتری تخصصی 5/24 درصد رشد را نشان می دهد.

وی در ارتباط با شیب پر شتاب اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور اظهار داشت: 984 عضو هیئت علمی در سال 89 به دانشگاه ها افزوده شدند که این میزان در مقایسه با سال 88 شیب پرشتاب و قابل دفاعی را نشان می دهد.

وی گفت: دانشگاه های کشور 18 هزار و 700 عضو هیئت علمی در سال 88 داشته اند. این در حالی است که این میزان در سال 89 به 19 هزار و 700 عضو رسید.



سلیمی در بررسی بخش دیگر لایحه بودجه سال 90 به تغییر در هرم دانشجویان کشور اشاره کرد و افزود: در سال 89 پذیرش در کاردانی 13 درصد کاهش، در کارشناسی بیش از 3 درصد افزایش، در کارشناسی ارشد 4/12 درصد افزایش، در دکتری حرفه ای 7/5 درصد و در دکتری تخصصی 8/9 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: نسبت دانشجو به استاد در حال تغییر است در سال گذشته رقم 7/19 درصد نسبت استاد به دانشجو بود که این میزان در سال 89 در این شیب به دلیل افزایش 20 هزار نفری دانشجویان باقی ماند.

به گفته سلیمی این رقم در حالی است که می بایست در حالت استاندارد، تعداد دانشجویان را به 15 هزار نفر در مقابل این تعداد از اعضای هیئت علمی رساند.