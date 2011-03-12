اشکور؛ سرزمین صخره های سبز

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اگر از شهر کلاچای به سمت رحیم آباد عزیمت کرده و از آنجا به قصد دیدن این سرزمین کهن و تاریخی عبور کنید، به جنگل های بکر و دست نخورده ای خواهید رسید گه اشکور می خوانندش.

اشکور با قدمتی دیرین و گذشته ای پرماجرا، آیینه تاریخ است زیرا که دراین سرزمین پژواک فریاد تاریخ گذشته هنوز در پیچش است و هر رهگذری اگر گوش جان بسپارد، آوای گذشته را خواهد شنید که چون تخته سنگ های عظیم در سراشیب تپه ها سردرگریز دارد.

این منطقه که در امتداد سلسله کوه های البرز قرار دارد از جنوبی ترین نقطه شهرستان رودسر آغاز شده تا جنوبی ترین نقطه شهرستان رامسر ادامه می یابد.

اشکور از جنوب به قزوین، از مغرب به املش و رودبار الموت، از مشرق به بخش کوهستانی رامسر و تنکابن و از شمال به دامنه های کوهستانی رحیم آباد محدود می شود، اشکور جزء بخش رحیم آباد شهرستان رودسر و در جنوب شهر کلاچای به سمت رحیم آباد قرار گرفته است.

اشکور از جاذبه های زیارتی و سیاحتی مثال زدنی برخوردار است

از جاذبه های زیارتی و بقاع متبرکه که مورد احترام و زیارت اهالی اشکور و سیاحان است، آقا سید حسین و بی بی سکینه درمنطقه ییلاقی سجیران، سید علی کیا در روستای نیلو، آقا سید سلیمان درروستای کاکرود، آقا سید قاسم و سید ابراهیم در روستای لسبو، آقا سیدیحیی در روستای دلیجان و سید میربهادر در روستای برمکو را می توان نام برد.

همچنین آقا سید حسین و آقا سید جلال در روستای شبک، بقعه متبرکه هفت امام در روستای رودبارک، امامزاده آقا سید ابراهیم جورکلایه، بقعه آقا سید حسین در روستای نارنه، بقعه متبرکه آقا سید برهان و شاه سفید کوه در روستای میج، بقعه متبرکه روستای ولنی، بقعه آقا شیخ کریم در روستای ویشکی، بقعه صلوات کوه "سام و لام" در روستای نیاسن و بقعه آقا سید جلیل در روستای گیری از دیگر جاذبه های زیارتی این منطقه است.

بقعه آقا سید عمران در روستای جیرکلایه، بقعه سیده سلیم در روستای درگاه، بقعه آقا سید یحیی در چاکل، بقعه آقا شیخ سلیمان در روستای چاکان، بقعه آقا سید برهان در تکامجان، بقعه آقا سیدوهاب الدین در شفیع آباد، بقعه سوری در روستای زراکی، بقعه آقاسیدیحیی در لیما، بقعه بی بی سلیمه و سیدجعفر در جیرکل از بقاع متبرکه مورد احترام و زیارت اهالی اشکور و سیاحان است.

منطقه سیاحتی "سفید آب"، چشمه آب معدنی سجیران، کوه عروس و داماد در روستای زیاز، غار کبیران در گرمابدشت، غار وادار در دلیجان، غار سرد دره در روستای شاهیجان منطقه ییلاقی جواهردشت، قلعه های لیما و لسبو و سی گول سرا و تول لات منطقه تفریحی لپاسر، بزابی و نفتچاک، آسیابهای آبی کاکرود، غار اسب طویله در روستای گیری، مسجد ناصرالکبیر رودبارک، منطقه دیدنی سی پل و رودخانه زیبای پلرود، دریاچه طبیعی صمد آباد، تونل قله شاه سفید کوه در روستای قدیمی میج از جاذبه های بکر گردشگری منطقه اشکور است.

توسعه ظرفیت های گردشگری اشکورات مستلزم شناخت کافی است

نماینده مردم رودسر و املش در مجلس در این زمینه گفت: توسعه استعدادها و ظرفیت های گردشگری منطقه اشکورات نیازمند معرفی و شناخت کافی برای گردشگران و سرمایه گذاران است.

اسدالله عباسی افزود: تاکنون موقعیت های گردشگری منطقه برای گردشگران داخلی و خارجی آنچنان که باید شناخته نشده و سرمایه‌ گذاری های لازم نیز در زمینه ایجاد بستر و زیرساختارها انجام نگرفته است.

وی همچنین منطقه را مستعد سرمایه ‌گذاری به خصوص در زمینه‌ های کشاورزی و گردشگری ارزیابی کرد و اظهارداشت: وجود جاذبه ‌های بکر گردشگری شهرستان های رودسر و املش برای سرمایه‌ گذاری مقرون به صرفه و توجبه فنی دارد.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در ادامه با اعلام اینکه چشم اندازهای بدیع و دلنواز شهرستان رودسر نیازمند سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی و دولتی است، یادآورشد: این شهرستان با توجه به نزدیکی و همجواری با دریای خزر و جنگل های انبوه حاشیه این دریا موجب جلب وجذب گردشگر و گسترش توریسم در این منطقه است.



به هر حال آب و هوای اشکور در فصل پاییز مرطوب و زمستان سرد و در بهار و تابستان خنک است، آخرین نقطه اشکور تا قزوین ۸۰ کیلومتر است و عمده محصولات منقه فندق، گل گاوزبان، به، گردو و سایر تولیدات را شامل می شود.

روستای آبدبوچال، روستاهای کیارمش و آسیاب دره خوش آب و هواترین نقاط در بین روستاهای اشکور محسوب می شوند که با توجه به پتانسیل زیاد، نگاه ویژه مسئولان را می طلبد تا غبار غم و فراموشی از این سرزمین کهن زدوده شود.

اشکور در گذر زمان توانسته فرهنگ غنی و پربارش را پاس بدارد

اشکور سرزمین مردان دلاور، سرزمینی با تاریخ دیرین همراه هزاران راز کهن که در دل نهفته دارد و در گذر زمان توانسته است فرهنگ غنی و پربارش را پاس دارد و مردمان سخت کوش آن پاسداران خوبی در حفظ آداب و رسوم پهنه ای از سرزمین مقدس ایران باشند.

آنان توانسته اند ادبیات مردمی خود را که کهن ترین دستاورد اندیشه و احساس انسان ها است با گویش، مراسم جشن ها و شادی ها، آیین های دینی، داستان ها واسطوره ها، مثل و پند از روزگاران کهن به گونه دلنشین به دست دوستداران و شیفتگان هدیه کنند.

گرچه در تند باد گذر روزگاران از گردنه های خطر عبور کرده اند، آمدن فرهنگ تجدد توانسته پاره ای از آداب و رسوم دیرین آنان را به چالش طلبد و در پهنه هایی آن را به ابرهای تاریک زمان پنهان سازد.

همگان به ویژه فرزندان اشکورو دیلمان وظیفه دارند در حفظ سرمایه های عظیم بجا مانده از پدرانشان در تمامی زمینه ها فرهنگ غنی سرزمین شان همت گمارند و در سینه تاریخ ثبت کنند تا از گزند طوفان ها و بدی ها در امان بمانند.

تداوم فرهنگ بومی با توسعه گردشگری روستایی تضمین می شود

یک کارشناس مسائل فرهنگی در این زمینه بر ضرورت گردشگری روستایی در گیلان تاکید کرد و گفت: توریسم روستایی موجب حفظ و تداوم فرهنگ‌ های محلی و بومی می شود.

محمد جعفر قاسمی با اعلام اینکه گردشگری روستایی موجب اشتغالزایی، افزایش درآمد روستاییان و همچنین کاهش مهاجرت جوانان به شهرها تاثیر زیادی دارد، افزود: روستاهای استان از یک جغرافیای فرهنگی و غنی برخوردارند و با دقت در زبان و گویش های محلی مختلف، پوشش و لباس های متنوع، انواع غذاهای سنتی، موسیقی محلی، آداب و رسوم، صنایع دستی و فعالیت های کشاورزی متنوع و سایر موارد می توان با جلوه هایی از این فرهنگ بومی آشنا شد.

وی در ادامه پایبندی به سنت ها و ارزش های رایج، سادگی، بی پیرایه بودن، روحیه قناعت و اقتصادی بودن، حفظ مراسم مذهبی، مهمان نوازی، پشتکار و سخت کوشی را از خصوصیات بارز مردم روستانشین دانست و یادآورشد: تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی، مواریث گرانبهای روستاها و بافت تاریخی ارزشمند آنها، عضوی از پیگره جامعه است که مردم در حفظ و حراست آن نقش مهمی دارند.

با این وجود اشکورمنطقه ‌ای است که ضمن داشتن آثار باستانی، تاریخی و طبیعی فراوان و همچنین جلوه های گردشگری بی نظیر دارای تاریخ کهن از روزگاران گذشته است با توجه به جغرافیا، محیط و اقلیم آن فرهنگی شکل گرفته که جدای از این محیط و طبیعت نیست از اینرو باید در حفظ فرهنگ، اسطوره ها و افسانه های این دیار کوشید.