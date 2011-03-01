ادبیات غنی ایران منبع الهام نقاشی گل و مرغ است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، صمد نجارپور شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی " تأثیر ادبیات و مفاهیم عرفانی در نقاشی گل و مرغ ایران" که در سالن جلسات پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی برگزار شد افزود: در سبک ادبی دوره عراقی اگر هنر بصورت شنیداری بود در دوره قاجاریه این سبک به صورت دیداری با ادبیات ارتباط برقرار کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه در دوره معاصر هنرمندان از تجرد و انتزاع نقاشی گل و مرغ دوری می‌کنند ولی باید به این نکته توجه داشت که هنر هر اندازه که ناب باشد به همان اندازه انتزاعی و تجرید خواهد شد.

نجارپور ادامه داد: در دوره معاصر متأسفانه از منبع اصلی نقاشی دور شده‌و به واقعیت زندگی نزدیک شده‌ایم چنانچه در نقاشی گل و مرغ امروزی اغلب رنگها شاد نیست و بی روح است و از رنگ شاد نیز پرهیز شده که این امر به روحیات هنرمند معاصر باز می‌گردد.

این استاد دانشگاه دور شدن از رنگهای شاد در نقاشی گل و مرغ را یک آفت دانست و اظهار داشت: استفاده از رنگ‌های مرده و بی روح در این نقاشی شایسته نیست.

نجارپور ادامه داد: در نقاشی گل و مرغ دوران معاصر هنرمند تلاش می‌کند عین آنچه مشاهده می‌شود را در نقاشی بیاورد این در حالیست که هنرمند باید آنچه را در احساسات خود درک می‌کند به روایت تصویر بکشد.

نقاشی گل و مرغ معاصر از ادبیات عرفانی دور شده است

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در نقاشی گل و مرغ معاصر از ادبیات عرفانی دور شده‌ایم و هنرمندان بیشتر به داشته‌های هنری خودشان بسنده می‌کنند.

نجارپور در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرافتهایی که در نقاشی گل و مرغ دوره قاجاری به کار می‌رفته گفت: هنرمندان در نقاشی دوران معاصر از سادگی و بی‌پیرایگی گل و مرغ دوران قاجار دور شده‌اند و بیشتر به تجمل گرائی که ویژگی زندگی معاصر است روی آورده‌اند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: به نظر من در دوره‌ای که نقاشی گل و مرغ در جامعه ضروری بود صرفاً دلیل استفاده تزئینی نبود چنانچه از این نقاشی در قلمدانها، درهای ورودی و دیوار استفاده می‌شود و در آن دوره در واقع نقاشی گل و مرغ در زندگی مردم بود و مردم با آن ارتباط برقرار می‌کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر به غیر از جامعه هنری سایر مردم با این هنر بیگانه هستند و اگر این هنر در زمانی به عنوان یک وسیله ارتباطی از آن استفاده می‌شد اکنون دیگر آن وسیله ارتباطی چیز دیگری است.

در ادامه این نشست تخصصی یک هنرمند صنایع دستی اظهار داشت: متأسفانه تاکنون در خصوص نقاشی گل و مرغ کار تحقیقاتی مدونی به انجام نرسیده که لزوم انجام چنین تحقیقاتی امری مهم و ضروری به نظر می‌رسد.

مریم فیض اللهی در ادامه افزود: باید ارتباط ادبیات با گل و مرغ را توضیح داد تا در نهایت هنرمندان و دانشجویان رشته‌های هنری به صورتی هدفمند با فلسفه این نقاشی آشنا شوند، چنانچه باید فلسفه کشیدن گل رز را توضیح داد تا در نهایت دیگران بدانند فلسفه کشیدن آن چیست چرا که اکنون بسیاری با سیر تحول در این رشته هنری آشنایی ندارند.

در ادامه این نشست تخصصی جلیل جوکار اظهار داشت: عدم خلاقیت در نسل حاضر از جمله مسائلی است که باید نسبت به آن توجه داشت چراکه وقتی هنرمند با ادبیات مأنوس نمی‌شود در واقع خلاقیت لازم را از دست خواهد داد.

این هنرمند و استاد دانشگاه ادامه داد: نتیجه عدم آشنایی هنرمندان با مفهوم خلاقیت این است که آنان در نهایت از یک اثر چندین بار کپی برداری می‌کنند.