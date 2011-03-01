مطرح کردن نقد در تریبون عمومی صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی غروب دوشنبه در دیدار تعدادی از اعضای فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی خطاب به روحانیون مجلس گفت: خدا را شاکریم که مجلس شورای اسلامی به وجود شما بزرگواران مزین شده است. گرچه سایر نمایندگان مجلس در مسیر قرآن و عترت هستند اما شما چراغ مجلس هستید و وجود شما در مجلس شورای اسلامی گذشته از اینکه برای مجلس برکاتی دارد بلکه برای شورای نگهبان هم منشا برکاتی است.



وی تاکید کرد: وقتی روحانیون در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند مواردی را که خلاف شرع مقدس است را تصویب نمی‌کنند اما اگر روحانیون در مجلس نبودند چه بسا مصوباتی به شورای نگهبان ارسال می‌شد این شورا برای رد مصوبات به زحمت می‌افتاد.



لزوم شناخت اتاق فکر دشمن



مفسر بزرگ قرآن کریم تاکید کرد: درست است که الان ما با مشکلات فرهنگی در کشور مواجه هستیم اما درمان این مشکلات زمانی محقق می‌شود که بدانیم دشمن تا کجا و از چه راه صف ‌آرایی کرده است.



آیت‌الله جوادی آملی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: وجود مبارک امیرالمومنین (ع) در جنگ جمل که پرچم جنگ در دست ابن حنیفه بود به او فرمودند که شما باید دو دیدگاه در جنگ داشته باشید، یکی دیدگاه نزدیک که شما با سربازانی که رو به روی شما هستند درگیر هستید و نباید هراسی داشته باشید و دیگری دیدگاه دور است که ببینید توطئه‌های دشمن تا کجاست یعنی درست است که آنها میدان جمل را می‌دیدند اما نباید اتاق فکر دشمنان که در شام است را از یاد ببرند.



وی با استمداد از این فرمایش امیرالمومنین(ع)، مسائل و مشکلات کشور را با دو نگاه قابل بررسی دانست و اظهار داشت: یک نگاه باید بررسی مشکلات کوچه پس کوچه‌ها و خیابانها باشد و نگاه دوم باید به پشت پرده این مشکلات توجه کند که دشمنان با ماهواره‌ها و شبکه‌های اینترنتی، کل فضا را تسخیر کردند.



تسلط به زبان روز مهمترین ابزار مقابله با توطئه های دشمنان



آیت‌الله جوادی آملی در ادامه فرمایشات خود، تسلط به زبان روز را یکی از مهم‌ترین ابزار مقابله با توطئه‌های دشمنان برشمرد و با ذکر مثالی در همین رابطه گفت: وجود مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه به شخصی که مسئول بررسی نامه‌های ایشان بودند دستور دادند که زبان یهودی‌ها را فرا بگیرد تا بتواند نامه‌هایی که به این زبان برای ایشان ارسال می‌شد را بخوانند و جواب نامه را مکتوب و ارسال کنند.



استاد برجسته حوزه‌های علمیه با اشاره به همواربودن مسیر تبلیغ دین در شرایط کنونی اظهار داشت: اگر بخواهیم دین خدا را تبلیغ کنیم راه آن از طریق ماهواره‌ها و شبکه‌های مختلف باز است اما تبلیغ باید با زبان روز همراه باشد.



این مرجع تقلید گفت: اینکه بخواهیم از داخل کشور و با زبان محلی، غرب را تربیت کنیم نمی‌شود. آنها گمشده‌ای به نام دین دارند و می‌بینند که در کشورشان با حیوانیت نمی‌توان انسان را تربیت کرد.



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به دیدارش با برخی از هنرمندان برجسته کشور بیان کرد: معنویت هنر و هنرمندان بیش از آن است که به آنها بازی و بازیگری بگویند. هنرمندان باید معقول را محسوس و محسوس را به متخیل تبدیل کنند.



وی تاکید کرد: تصویر و فیلم در جهان امروز از ارزش بالایی برخوردار است و مفاهیم و اندیشه‌ها باید در قالب فیلم و به زبان روز به دنیا معرفی شود.



این مرجع تقلید اظهار داشت: انسان باید طوری با جهنم رفتار کند که گویا شعله‌های جهنم را می‌بیند و اگر این طور باشد هم خودش را اصلاح می‌کند و هم سعی می‌کند دیگران را اصلاح کند.



استقلال اخلاقی قوای سه گانه امری باطل است



آیت‌الله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود استقلال اخلاقی قوای سه گانه را امری باطل دانست و افزود: آنچه که حق است استقلال قانونی قوا است و استقلال اخلاقی اگر وجود داشته باشد باطل است.



وی در ادامه افزود: اخلاق مایه انسجام است و هیچ وقت مجلس، دولت، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند بگویند که در بخش اخلاقی مستقل هستند.



استاد برجسته حوزه علمیه با ذکر مثالی در این زمینه اظهار داشت: ارزش و جایگاه نماز سیاسی عبادی جمعه در این است که همه با هم در این نماز شرکت می‌کنند وگرنه کسی نمی‌تواند به تنهایی نماز جمعه بخواند.



وی همچنین گفت: اینکه فرمودند «واعتصموا بحبل الله جمیعا» هر کدام اگر این طناب را داشته باشند و به تنهایی عمل کنند در واقع همه اعتصام کردند اما عمل نکردند.



وی با تاکید بر لزوم وحدت و انسجام در جوامع اسلامی اظهار داشت: اخلاق نوعی هماهنگی و ارتباط و هم آوایی است و اگر این هماهنگی اخلاقی با استقلال قانونی کنار هم باشد مشکلی پیدا نمی‌شود.



آیت‌الله جوادی آملی تاکید کرد: باید بین استقلال وظیفه‌ای که حق است و استقلال اخلاقی که باطل است فرق باشد.



مفسر بزرگ قرآن کریم، اخلاق را متمم قانون دانست و افزود: اگر در جایی قانون نقص و ایرادی داشته باشد اخلاق می‌تواند این نقص را حل کند.



این مرجع تقلید مطرح‌کردن نقد و انتقادات را در تریبون عمومی صلاح ندانست و افزود: نقد را در تریبون عمومی مطرح‌کردن سازنده نیست. اگر برخی مطالب انتقادی که عمومی‌کردن آنها به صلاح نیست از تریبون عمومی مطرح شود دوستان را نگران و دشمنان را خوشحال می‌کند.



وی افزود: اگر بنا باشد این نقدها اثر کند و امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم، مطرح کردن این مطالب در جلسات دوستانه اثربخش‌تر است و اگر این مسائل در جلسات دوستانه برطرف نشد، بدانید که عمومی‌کردن آن باعث خوشحالی دشمنان می‌شود.



آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: اینکه فرمودند صراط مستقیم از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است برای این است که صراط مستقیم معرفت و عملی می‌خواهد که انسان تشخیص دهد و برابر آن عمل کند.