نحوه پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دکتری دانشگاه تهران

سیدمهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اضافه کرد: بر اساس آیین نامه وزارت علوم، پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه تهران در سه مرحله و بر اساس ظرفیت دانشکده ها انجام می شود.

وی افزود: در مرحله نخست، تشکیل پرونده به منظور تعیین گروه انجام می شود که می تواند از طریق مصاحبه علمی نیز صورت پذیرد. در مرحله دوم اگر گروه در مصاحبه علمی داوطلب را پذیرفت، شورای آموزشی دانشکده ذیربط می بایست پذیرش را تایید کند که البته می تواند به هر دلیلی با این پذیرش موافقت نکند.

به گفته معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، در مرحله سوم پذیرش دانشجوی استعداد درخشان دکتری لازم است معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دو مرحله پیشین را تایید کند.

وی تاکید کرد: داوطلب بعد از طی این مرحله به عنوان دانشجوی استعداد درخشان معرفی می شود.

قمصری در ارتباط با ظرفیت پذیرش دانشجویان نمونه دکتری، تاکید کرد: از گروه های آموزشی خواسته می شود تا ظرفیت اصلی و مازاد آن را اعلام کنند. حال ممکن است یک گروه تنها متقاضی ظرفیت سه نفر از این دانشجویان باشد و یک گروه دیگر ظرفیت را صفر اعلام کند برخی دانشکده ها تنها یک مربی یا استعداد درخشان جذب می کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه اختیار جذب دانشجویان به گروه ها، ظرفیت و پتانسیلی که برای جذب دانشجوی دکتری دارند، مربوط می شود خاطرنشان کرد: با این حال، معدل کارشناسی ارشد تنها کف پذیرش این گروه برای تشکیل پرونده است.