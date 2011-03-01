برگزیدگان جشنواره برلین در خانه سینما تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ویژه دیروز دوشنبه نهم اسفندماه ساعت 18:15 در سالن اجتماعات خانه سینما با حضور عباس کیارستمی، بهمن فرمان‌آرا، لیلا حاتمی، محمدعلی طالبی، محمدمهدی عسگرپور، داود رشیدی، امین تارخ ، تورج منصوری، محمود کلاری، سینماگران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

ابتدای مراسم از محمدعلی طالبی کارگردان فیلم سینمایی "باد و مه" تقدیر شد و سیروس الوند لوح تقدیر این کارگردان را اهدا کرد، محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما و فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره هم از سخنرانان این مراسم ویژه بودند.

پس از آن از عوامل فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" تقدیر شد و اصغر فرهادی کارگردان این فیلم تحسین شده آخرین نفر گروه بود که لوح تقدیرش را دریافت کرد و چند جمله صحبت کرد.

گزارش کامل این مراسم به زودی منتشر می‌شود.