  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

با حضور کیارستمی/

برگزیدگان جشنواره برلین در خانه سینما تقدیر شدند

برگزیدگان جشنواره برلین در خانه سینما تقدیر شدند

در مراسمی ویژه که بعد از ظهر دوشنبه نهم اسفندماه در خانه سینما برگزار شد، با حضور عباس کیارستمی برگزیدگان جشنواره فیلم برلین تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ویژه دیروز دوشنبه نهم اسفندماه ساعت 18:15 در سالن اجتماعات خانه سینما با حضور عباس کیارستمی، بهمن فرمان‌آرا، لیلا حاتمی، محمدعلی طالبی، محمدمهدی عسگرپور، داود رشیدی، امین تارخ ، تورج منصوری، محمود کلاری، سینماگران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.

ابتدای مراسم از محمدعلی طالبی کارگردان فیلم سینمایی "باد و مه" تقدیر شد و سیروس الوند لوح تقدیر این کارگردان را اهدا کرد، محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما و فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره هم از سخنرانان این مراسم ویژه بودند.

پس از آن از عوامل فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" تقدیر شد و اصغر فرهادی کارگردان این فیلم تحسین شده آخرین نفر گروه بود که لوح تقدیرش را دریافت کرد و چند جمله صحبت کرد.

گزارش کامل این مراسم به زودی منتشر می‌شود.

کد مطلب 1264148

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها