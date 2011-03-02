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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۳۴

پل 91 متری رودخانه بابل رود در اراک ساخته شد

پل 91 متری رودخانه بابل رود در اراک ساخته شد

اراک - خبرگزاری مهر: پل 91 متری بابل رود شهر بابلسر قرار است طی 10 ماه در ماشین سازی اراک طراحی و ساخته شد.

محمدرحیم مصطفوی مدیر اجرایی این پل در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این پل دارای 9 و نیم متر عرض و 400 تن وزن است که در قالب قراردادی بین این شرکت و شهرداری بابلسر ساخته شد.

وی با بیان اینکه این پل دارای بیش از یک و نیم متر پیاده رو است خاطر نشان کرد: ارزش قرارداد طراحی و ساخت پل بابلسر را 24میلیارد ریال است.

مصطفوی افزود: کار استقرار کوله ها و پایه های این پل در محل نصب تمام شده و قطعات این سازه در حال نصب است.

ماشین سازی اراک از صنایع مادر تخصصی کشور است که سابقه ساخت پل های عظیم قوسی بر روی مناطق صعب العبور از جمله پل ایذه را در کارنامه خود دارد و تولیدات آن منحصر به فرد است.

کد مطلب 1264152

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