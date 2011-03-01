محمد حسین جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کنگره شعر دفاع مقدس دچار پریشانی در اجراست گفت : این وضعیت سبب شده کنگره هرسال فرمایشی تر از قبل برگزار شود.

این شاعر ادامه داد: از آنجا که هدف برگزاری کنگره تشویق شاعران و گسترش ادبیات دفاع مقدس در میان مخاطبان به ویژه جوانان است باید تیمهای کارشناسی در طول سال ادبیات دفاغ مقدس را رصد کرده و استعدادهای جوانان را شناسایی و آنان را مورد حمایت قرار دهند.

وی با تاکید براینکه تغییر در برگزاری روند کنگره و ارائه برنامه های متنوع می تواند در ایجاد انگیزه و جلب مخاطبان موثر باشد گفت: هر سال شاهد حضور چهره های تکراری هستیم و باید میدان را برای دیگران نیز باز گذاشت.

این شاعر اضافه کرد : در روز اول نوزدهمین کنگره شعر دفاع مقدس شاهد سرایش اشعار از شاعران مختلف بودم اما بیشتر آنها تکراری بود؛در میان این آثار ،اثری که بتوان از آن به عنوان شعر فاخر و ماندگار و شایسته تقدیر یاد کرد نبود .

وی یکی از مشکلات و آسیبهای جدی در حوزه شعر دفاع مقدس را کپی برداری شاعران از آثار یکدیگر برشمرد و افزود : برپایی برنامه های متعدد بدون کار کارشناسی ، تولید آثار بی هویت و بی ریشه و همچنین بی محتوا را در بر دارد.

این مستندساز تامین منابع پژوهشی را برای تولید آثار فاخر ضروری دانست و ادامه داد : در دوره ای در حوزه هنری شاهد کارهای پژوهشی بودیم اما متاسفانه این روند متوقف شده است و کسی که متولی و دلسوز این حوزه باشد پیگیر کارها نیست.

وی ایجاد کرسی‌های دانشگاهی و تقویت رشته های مرتبط با حوزه دفاع مقدس را از ضروریات دانست و گفت : در دانشگاه تهران رشته کارشناسی ارشد ایجاد شده اما مداوم و مستمر نبوده است.

جعفریان افزود: متاسفانه بخش اعظمی از بودجه های دولت صرف برگزاری برنامه های فرمایشی می شود که خروجی مناسبی ندارند ؛ مسئولان کشور باید به اقدامات اساسی تر توجه کنند.

وی گفت: مسئولان ما هنوز ادبیات دفاع مقدس را جدی نگرفته اند؛ ادبیاتی که برای جهان حرفهای گفتنی دارد ، دانشگاههایی در خارج از کشور در حال بررسی روند عملیات والفجر 8 هستند ، عملیاتی که در آن جوانان بسیجی بدون هیچ آموزش علمی و عملی پیروز از میدان بیرون امدند ، وقتی آنان جنگ ما را رصد می کنند ما باید تلاشمان را برای معرفی و حفظ ارزهای جنگ دوچندان کنیم.

جعفریان در مورد آخرین اثر خود در حوزه دفاع مقدس گفت : "شیری در قفس اثری است از شعرهای گمشده احمد زارعی شاعر انقلاب که چاپ شده و به‌زودی وارد بازار خواهد شد.

وی افزود: اکار دیگر من سریالی در مورد افغانستان با عنوان " افغانستان سلام " در دست تدوین است.