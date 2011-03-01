پرداخت رشوه به طالبان؛ راهبرد خطرناک آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد افغانی که خواست نامش فاش نشود، نوشت: ارتش ایالات متحده و دیگر همپیمانان ناتو به افسران علیرتبه ارتش افغانستان و برخی از اعضای طالبان رشوه پرداخت می کنند تا از حملات خود بکاهند.

اقدام آمریکا برای پرداخت رشوه به طالبان درحالی صورت می گیرد که هم اکنون شاهد افزایش خشونت ها در اقصی نقاط افغانستان هستیم و برخی از مقامات بر این باورند که این اوضاع بدون پرداخت رشوه بدتر می شود.

این پایگاه اینترنتی در ادامه می نویسد: این موضوع که بیشتر بودجه طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط نیروهای آمریکایی تامین می شود، بر نگرانی ها درباره آینده جنگ افغانستان افزوده است.

آنتی وار در حالی از پرداخت رشوه به طالبان خبر می دهد که واشنگتن پست نیز در گزارشی نوشت: میلیونها دلار از مالیاتهایی که شهروندان آمریکایی به دولت اوباما پرداخت کرده اند در اختیار طالبان افغانستان قرار گرفته است. این پولها به منظور تامین امنیت برای پروژه های در دست اقدام آمریکا در جنوب افغانستان به طالبان پرداخت شده اند.

آمریکا در حالی برای حفظ جان نیروهای خود در افغانستان به طالبان پول پرداخت می کند که هم اکنون بیش از 150 هزار نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند که اغلب آنها را نظامیان ایالات متحده تشکیل می دهند.