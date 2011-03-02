گمنامی 6200 شهید لرستانی/ 42 روز مقاومت در حسرت یک یادمان!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استان لرستان در دوران دفاع مقدس بیش از شش هزار و 200 شهید را تقدیم انقلاب و آرمانهای نظام کرده است در حالیکه برخی از این شهدا حتی برای مردم این استان نیز شناخته شده نیستند.

این در حالیست که استان لرستان با توجه به بمبارانها و موشک بارانهای گسترده که مطابق آمار غیر رسمی بیش از 141 بار بمباران و 20 بار موشک باران را به خود دیده است دومین استان خسارت دیده از جنگ تحمیلی به شمار می آید ولی بعد از پایان جنگ تحمیلی هیچ گونه نشانی از توجه و پرداخت خسارات جنگ به خود ندید.

علاوه بر رزم دلاوران لرستانی تیپ 57 حضرت ابوالفضل(ع)، گردان بوکان(امام حسین) و لشکر 84 در میدان جنگ از آبادان و خرمشهر گرفته تا کربلای 4 و 5 و فتح المبین خاک لرستان در جریان جنگ تحمیلی صحنه رزم تماشایی مردمی بود که بی سلاح و دفاع در مقابل بمب و موشک و راکت مردانه و شجاعانه جنگیدند تا یک دم دشمن مپندارد که صف ملت از صف خط مقدم جداست.

اما این نبرد شجاعانه که به گفته بسیاری از مردم لرستان بیش از 42 روز به طول انجامید با گمنامی مردمی عجین شده است که شاید هیچ گاه آن روزها را از ذهن خود محو نکرده اند.

تاریخ لرستان در روزهای جنگ تحمیلی مملو از صحنه های دردناکی است که تنها تسلی آنها مقاومت غیورمردان و شیرزنان لرستانی است ولی گویا تاریخ هم به گمنامی این مردان و زنان رضایت داده است.

مادرم از روزهایی که رادیوی کوچکی را همیشه به مچ دستش آویزان می کرد می گوید تا شاید یادم نرود زنان لرستانی همرزم مردانشان که در جبهه های جنگ می جنگیدند در مقابل موشک باران دشمن چه عاشقانه کودکانشان را در آغوش گرفتند و علی اکبر و علی اصغر دادند و هر لحظه منتظر ترکش های آژیر قرمز در جای جای شهر های این استان بودند...و چنین است که رهبر معظم انقلاب رزم لرستانیها در دوران دفاع مقدس را بیش از آنکه شنیدنی باشد دیدنی توصیف می کند.

این در حالیست که از مقاومت این مردان و زنان دلاور آنقدر کم نوشته اند که برای یافتن نشانی از این همه مقاومت شاید جستجوهای پی در پی هم نتیجه بخش نباشد.

پس از جستجوی اسناد مرتبط با دوران دفاع مقدس در لرستان که به واقع از رزم این ملت کم نوشته شده است تنها به کتابی چندین صفحه ای از خاطرات "42 روز نبرد با استکبار" دست پیدا می کنم که شاید تنها گوشه ای از آنچه در آن روزها بر مردم لرستان گذشته در آن آورده شده است.

این در حالیست که تاریخ مقاومت این استان پر از صحنه هایی چون بمباران دبستان شهید فیاض بخش و مدرسه راهنمایی امام حسن مجتبی بروجرد، مرکز انتقال نفت تنگ فنی، موشک باران محلات سطح شهر خرم آباد، ویرانی شهرستان پلدختر و ...است.

انفجار دبستان و پروانه هایی که در آتش سوختند صحنه ای است که بمبارانی که دبستان شهید فیاض بخش را با خاک یکسان کرد تا 65 دانش آموز شهید این مدرسه و مدرسه راهنمایی امام حسن مجتبی شهر بروجرد در گمنامی میان صفحات تاریخ به فراموشی سپرده شوند.

و امروز دنیا از عکسی دلش می گیرد که در آن بدنهای بی روح 65 کودک دبستانی در سالن ورزشی طالقانی در صفی طویل دراز شده اند و بر روی سینه هر یک برگ کاغذی که نشان دهنده نام و نشان شهیدان خردسال است خودنمایی می کند و گویا هدیه تمام هستی و آدمیان برای این کودکان بی دفاع تنها همین پاره کاغذی بود که سند شهادتشان محسوب می شد.

و شاید صحنه دیگر مقاومت مردم این استان آنجا باشد که گلوگاه انتقال نفت کشور باید مستحکم می ماند تا این بار در یک مرکز انتقال نفت کوچک پس از 52 بار بمباران 25 شهید جان بدهند تا شریان حیاتی نفت کشور از حرکت بازنایستد و حال اگر مردان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان را ببینی از چروک های چهره شان می توانی بخوانی که برای بودن این خاک چه دوستانی را با دستهای خود کفن کردند و به خاک سپردند.

بمباران دبستان شهید فیاض بخش و امام حسن مجتبی بروجرد

اینجا لرستان است، مهد شیرمردی و دلاوری، گمشده در صفحات تاریخ...و امروز از رزم 6 هزار و 200 شهید لرستانی چه کم نوشته اند و چه کمتر گفته اند. هنوز در استان لرستان که هر وجب از خاکش بوی خون و موشک می دهند خبری از یادمان شهدای محلات نیست. محلاتی که هر کدام شهید داده اند و در مقابل موشک باران دشمن مقاومت کرده اند.

اینجا سالها از جنگ می گذزد ولی دریغ از کتابی که در آن بتوان نام 65 شهید دانش آموزان مدارس شهید فیاض بخش و امام حسن مجتبی بروجرد را پیدا کرد. اینجا هنوز خرابه های دوران جنگ تحمیلی را می توان در سطح شهر دید ولی هنوز حسرت یک یادمان و یادوراه بر دل 42 روز مقاومت دیدنی مردمان لر باقی مانده است.

سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان مجالی برای گفتن از دغدغه هایی از گمنامی شیرزنان و دلاورمردان سرزمین لرستان است. سفری که با ماهیت فرهنگی برگزار می شود و بی شک فرهنگ مقاومت و شهادت تجلیگاه فرهنگ این ملت است.

این در حالیست که گمنامی شهدای لرستانی و روند بی مهری در ساخت یادمانهای شهدای این استان بارها از سوی مردم و مسئولان مختلف یادآوری شده است.

جانشین فرماندهی بسیج مستضعفین و مسئول کاروانهای راهیان نور کشور یکی از مسئولانی است که با اشاره به جانفشانی های شهدا و رزمندگان استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس، یادآور شد: با وجود این همه رشادت و جوانمردی چقدر از آثار این عزیزان توسط لشگر 84 ارتش و سپاه 57 ابوالفضل (ع) این استان ثبت و ضبط و ارائه شده و چند یادمان برای این شهدا ساخته شده است.

سردار فضلی با تاکید بر ضرورت توجه به مستندسازی از آثار شهدای لرستانی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار و 200 یادمان شهدا در مناطق جنگی کشور ساخته شده است ولی لرستان هنوز در این زمینه فعالیتی نداشته است.

این در حالیست که پیش از این نیز رئیس حوزه هنری استان لرستان در سخنانی با یادآوری اینکه لرستان دومین استان خسارت دیده در جنگ تحمیلی است، گفت: ولی متاسفانه هنوز شهدای این استان در حد شایسته معرفی نشده اند.

شیرزاد نعمتی نیا ادامه داد: در حال حاضر بیش از پنج هزار جلد کتاب در زمینه ثبت خاطرات شهدا در کشور وجود دارد که متاسفانه از این تعداد تنها 10 جلد مربوط به خاطرات شهدای استان لرستان است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ها و پیشنهادات این اداره کل برای سفر سوم هیئت دولت، خاطر نشان کرد: ساماندهی گلزار شهدای استان لرستان یکی از پیشنهادات و برنامه های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای این سفر است.

مصطفی اسکندری تکمیل مرکز توانبخشی خانواده شهدا و جانبازان را از دیگر پیشنهادات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران برای سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان بر شمرد.

وی یادآور شد: یکی دیگر از پیشنهادات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر سوم رئیس جمهوری به لرستان برگزاری و تدوین یادواره های شهدا در مساجد، مدارس، محله ها و.... است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان خاطر نشان کرد: این اداره کل بایستی به طور متوسط در سال بیش از 200 یادواره شهدا در استان برگزار کند.

اسکندری با اشاره به ارائه پیشنهاد الکترونیکی کردن پرونده های فرهنگ و اعلام شهدا در سفر سوم هیئت دولت به استان لرستان عنوان کرد: در این راستا ایجاد دایره المعارف شهدای استان لرستان به عنوان یکی از پیشنهادات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان مطرح است.

وی با اشاره به ارائه پیشنهاد احداث یادمان های شهدای استان لرستان نیز در سفر سوم هیئت دولت به استان عنوان کرد: در این راستا ما پیشنهاد داده ایم که احداث یادمانهای شهدا در مدارس، محله ها، میادین و.... در دستور کار قرار گیرد.

به هر حال آنچه امروز جامعه ما به آن نیازمند است ترویج فرهنگ شهادت و ارزش های دوران دفاع مقدس است که بخشی از این موضوع نیازمند عطرآگین فضای شهرها با نام و یاد شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است.

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گزارش: صدیقه حسینی