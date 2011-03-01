به گزارش خبرگزاری مهر، سیف‌زاده در این باره گفت: در این مستند زندگی بسیاری از چهره‌های ماندگار و مفاخر استان لرستان همچون دکتر زرین کوب، سید جعفر شهیدی، مهرداد اوسطا و... به تصویر کشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه مراحل تحقیق، پژوهش و پیش تولید این مستند از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است، ابراز داشت: تصویربرداری زندگی مفاخر مورد نظر از مهرماه امسال آغاز شد و با حضور در استان‌های لرستان، تهران، قم و کرمانشاه به پایان رسید.

این تهیه‌کننده و کارگردان افزود: این مستند در حال حاضر مراحل تدوین و صداگذاری را پشت سر می‌گذارد و تا پایان فروردین سال آینده آماده پخش خواهد شد.

وی به نحوه انتخاب مفاخر لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در این مستند زندگی مفاخری به تصویر کشیده می‌شود که متولد لرستان بوده و در طول زندگی آثار فاخری تولید و موفقیت های ملی کسب کرده باشند.

سیف‌زاده تصریح کرد: در این مستند زادگاه، نحوه زندگی، محیط علمی و اجتماعی، اقوام و دانشجویان و همچنین آثار مفاخر به تصویر کشیده می‌شود.

وی تحقیق و پژوهش در آثار مستند را بسیار لازم و ضروری عنوان کرد و گفت: آثار مستند باید با پشتوانه تحقیق و پژوهش تولید شوند چون با کسب اطلاعات مفید می توان تصمیمات لازم برای تولید یک مستند تاثیر گذار را گرفت.

سیف‌زاده استفاده از اساتید راهنما در مراکز استان ها را بسیار موثر و مفید خواند و اضافه کرد: ابتکار مرکز سیمای استان‌ها در انتخاب استاد راهنما برای مستند سازان مراکز قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه مشیری یکی از مستندسازان به نام کشور به عنوان استاد راهنما در این اثر همکاری می نماید ادامه داد: مشیری از ابتدای کار در کنار ما بوده و به خوبی توانستیم از تجربیات این پیشکسوت در تمامی مراحل تولید استفاده کنیم.

محمد باقر سپهوند، فرجی پور، اسماعیل احمد حسینی تصویربرداری و امیری صدابرداری این مستند را بر عهده دارند.