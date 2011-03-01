آدینه با "خانمچه و مهتابی" به صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازیگران حرفه‌ای و متعهد تئاتر در شرایط مختلف و با وجود مشکلاتی که همچون سایر انسان‌ها در زندگی دارند، روی صحنه‌های تئاتر حاضر می‌شوند. این حضور آنچنان است که تماشاگر تئاتر گاه فراموش می‌کنند بازیگران تئاتر نیز همچون سایرین می‌توانند مشکلات و شرایط خاصی در زندگی داشته باشند.



گلاب آدینه از جمله بازیگران حرفه‌ای تئاتر ایران است که حضورش بر صحنه تئاتر همواره مورد توجه مخاطبان و علاقمندان به تئاتر بوده است. این بازیگر توانای تئاتر ایران این روزها در نمایش "خانمچه و مهتابی" هادی مرزبان در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به ایفای نقش می‌پردازد.



دوشنبه نهم اسفندماه آدینه با وجود شکستگی از ناحیه انگشت پا بر صحنه سالن اصلی تئاتر شهر حاضر شد و به ایفای نقش پرداخت. این در حالی است که شخصیت اصلی نمایش "خانمچه و مهتابی" شخصیتی پر جست و خیز و پر تحرک است و گلاب آدینه با وجود آسیب دیدگی به خوبی این نقش را در صحنه تئاتر ایفا کرد.



نمایش "خانمچه و مهتابی" با حضور گلاب آدینه، ایرج راد، فرزانه کابلی،‌ سیما تیرانداز، صبا کمالی،‌ یارتا یاران و سیروس همتی ساعت 18:30 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.