8 درصد جمعیت شاغلین کشور در خراسان رضوی وجود دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سنجری در جلسه هم اندیشی صنعت و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و اداره کار خراسان رضوی که صبح سه شنبه در مشهد برگزارشد، با اشاره به تدوین منشور کاری استان گفت: این منشور با هدف تلاش برای همگرایی بیشتر کارگران و کارفرمایان، حفظ بازار کار و تلاش برای توسعه بازار کار جدید تدوین شده است.

علی سنجری از ارائه خدمات مشاوره به 31 هزار و 500 نفر از ابتدای سال جاری در مشهد خبر داد و افزود: کارشناسان و مشاوران در حوزه روابط کار هر روز پاسخگوی مسائل و مشکلات جامعه کارگری هستند.

این مسئول گفت: شاکله اصلی سیاست های این اداره کل، شامل حفظ بازار کار موجود و توسعه بازار کارجدید، به عنوان اساسی ترین راهبرد واستراتژی است.

همچنین در این جلسه دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در سخنانی گفت: کار آفرینان همواره برای بهبود وضعیت اشتغال در جامعه صنعتی اهتمام دارند.

حسین قنبری برهمگرایی میان کارگران و کارفرمایان تاکید کرد و افزود: این مهم از طریق کارگروههای تخصصی نیز ییگیری می شود.

وی با اشاره به ظرفیتهای تولید برای ایجاد فرصتهای شغلی پایدار تصریح کرد: باید با ایجاد فضای مناسب و بهره مندی از ظرفیت های قانونی و کارشناسانه مشکلات این حوزه به حداقل برسد.

در استان خراسان با استفاده از تبصره 1 ماده 6 قانون بیمه بیکاری تعداد هزار و 791 نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری اشتغال مجدد داشته اند که باعث شده است حددو 48 میلیارد ریال در منابع صندوق بیمه بیکاری صرفه جویی شود.