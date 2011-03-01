پژوهشکده هنر در دانشگاه آزاد بافق راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عباسعلی نورا صبح سه شنبه در هفتاد و چهارمین جلسه شورای اداری منطقه هفت دانشگاه آزاد در بافق اظهار داشت: با توجه به ظرفیت شهرستان بافق و تعداد ثبت اختراعات دانشجویان دانشگاه اسلامی این شهرستان، تاسیس این پژوهشکده در اولویت قرار گرفته و به زودی اجرایی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به خط و مشی دانشگاه آزاد بیان داشت: این خط و مشی برخواسته از بطن انقلاب اسلامی است و این دانشگاه در واقع سند افتخار انقلاب اسلامی است که با هدیه یک میلیون تومانی امام راحل شکل گرفته و امروز چون درختی تنومند در اقصی نقاط میهن اسلامی به علاقمندان به علم و دانش خدمات علمی و آموزشی ارائه می دهد.

نورا،خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 600 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی کشور به تحصیل اشتغال دارند.

رئیس منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه هیچ طالب علمی نباید به خاطر فقر مالی از تحصیل باز بماند گفت: دانشجویانی که امروز دانشگاه آزاد تربیت می کند آینده سازان نظام جمهوری اسلامی هستند به همین دلیل باید تسهیلات بانکی در اختیار این دانشگاه قرار گیرد تا مشکلات مالی دانشجویان از طریق پرداخت وام دانشجویی برطرف شود.

نماینده مردم بافق، بهاباد، مهریز، ابرکوه و خاتم در مجلس نیز در این جلسه از تصویب وافزایش 40 رشته فنی در دانشگاههای آزاد پنج شهرستان حوزه انتخابیه خود خبر داد و افزود: امیدواریم با افزایش رشته های جدید شاهد رشد و شکوفایی در این شهرستانها باشیم.

کاظم فرهمند وضعیت دانشگاه آزاد در استان یزد را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: اکثر واحدها درخواست تصویب و راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد را دارند.

وی عنوان کرد: هم اکنون نیاز جامعه از حد کاردانی و کارشناسی گذشته و باید در اندیشه راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا باشیم.