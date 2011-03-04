فتحالله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیم فوتبال مس کرمان پیش از دیدار با استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از دیدار بازیکنان تیم با اردشیر سعدمحمدی رئیس شرکت ملی صنایع مس ایران، اعضای کادرفنی و نفرات تیم با یکدیگر همدل و همقسم شدهاند تا برابر استقلال بازی قابل قبولی را ارائه کرده و با دست پر ورزشگاه آزادی را ترک کنند.
وی افزود: تیم ما در این بازی ابتدا به فکر ارائه بازی زیبا و جوانمردانه است و قطعا تیمی که بازی خوبی را در زمین ارائه کند، میتواند به نتیجه دلخواه دست یابد. البته بازیکنان ما هم تمام تلاش خود را به کار میبندند تا دست خالی به کرمان باز نگردند.
مدیرعامل باشگاه مس اضافه کرد: دیدار با استقلال جنگ کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست و قطعا در صورت پیروزی در این بازی مهم میتوانیم شانسمان را برای کسب سهمیه حضور در رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا افزایش دهیم.
وی در مورد اینکه گفته میشود به خاطر ناراحتیهای اخیری که برای صمد مرفاوی ایجاد شده و این مربی به حالت قهر به تهران بازگشته، تیم مس دچار افت شده است، اظهار داشت: مرفاوی یکی از مربیان برتر ایران از نظر فنی و اخلاقی است و همانند گذشته با تمام توان، قدرت و انرژی در خدمت تیم است و کارش را ادامه میدهد.
نژادزمانی در این خصوص تاکید کرد: تنها مشکل ما این است که در هفتههای اخیر با تیمهایی بازی کردیم که به خاطر نیفتادن انتحاری بازی میکردند و این هفته باید با تیمی بازی کنیم که در اندیشه قهرمانی است، به همین دلیل مشکلاتی برایمان بوجود آمد اما در حال حاضر اعضای تیم همقسم شدهاند از دیدار با استقلال رکورد نباختنهای خود در لیگ را آغاز کنیم. همچنین هدفمان این است در 10 دیدار باقیمانده لیگ حداقل 20 امتیاز دیگر بدست آوریم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: سعدمحمدی رئیس شرکت ملی صنایع مس ایران اعلام کرد درصورتیکه تیم مس تا پایان سال در سه دیدار باقی ماندهاش برابر استقلال، تراکتورسازی و پیکان 9 امتیاز کسب کند، پیش از پایان سال 89 به نفرات تیم پاداش خوبی پرداخت خواهد کرد که این مسئله انگیزه بازیکنان را افزایش داده است.
مدیرعامل باشگاه مس کرمان در پایان با بیان اینکه در تیم مس و کرمان هیچ خبری نیست و برخیها قصد دارند پیش از دیدارهای مهم برای ما حاشیهای ایجاد کنند، در پایان گفت: ما در بازی رفت در دقیقه 2+90 پیروزی برابر استقلال را با تساوی عوض کردیم اما در این دیدار بازیکنان ما در اوج انگیزه قرار دارند و برای رسیدن به پیروزی و کسب همه تلاش خود را به کار خواهند بست.
دیدار تیمهای فوتبال استقلال تهران و مس کرمان در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر فردا شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.
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