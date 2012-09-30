پاریسن ژرمن خواهان به خدمت گرفتن "اشلی کول" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر نمی‌رسد چلسی با پیشنهاد مورد نظر "اشلی کول" موافقت کند و از آنجایی که آنچلوتی رابطه خوبی با مدافع چلسی دارد، باشگاه فرانسوی می‌تواند گزینه مورد نظر کول برای ادامه فوتبال به حساب بیاید.

برپایه گزارش ساکرنت، در حالی که کمتر از یک سال از قرارداد کول با چلسی، زمان باقی مانده این مدافع در ماه ژانویه مجاز خواهد بود تا با باشگاه‌های دیگر وارد مذاکره شود.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که تیم لس آنجلس گالکسی از علاقمندی خود برای به خدمت گرفتن دیگر بازیکن چلسی، "فرانک لمپارد"، خبر داده است.