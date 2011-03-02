اسلام سیاسی و دموکراسی مهمترین مطالبه در خیزش های منطقه است

محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات اخیر منطقه گفت: در دو دهه گذشته مردم خاورمیانه به دنبال الگویی می گردند که ریشه در دین آنها داشته باشد و دین آنها را تکریم کند در عین اینکه امروزی باشد.

وی افزود: یعنی سنتی به معنای نفی دستاوردهای پیشرفت بشری نباشد و مدل به معنای نفی باورهای عمیق دینی آنها نباشد که این دو مورد به مطالبه ای تبدیل شده بود که یکی از آنها را با عنوان اسلام سیاسی یاد می کنیم و دیگری دموکراسی است که این دموکراسی به معنای لیبرال بودن نیست و تعریف رایج دارد به این معنی که مردمان احساس کنند به نام دین ،عقل، پیشرفت و ترقی حق مشارکت در سرنوشت سیاسی خودشان را دارند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: حق مردم کشورهای عربی این نیست که که حکامی در طول سالیان سال هر گونه می خواهند بر مردم حکومت کنند.

خرمشاد با بیان اینکه اینکه تا زمانی که مطالبه اسلام سیاسی و دموکراسی برآورده نشود خیزش مردمی ادامه خواهد داشت تصریح کرد: این دو مطالبه در گذشته در کشوری به نام ایران محقق شده بود و تلاش ها بر این بود جمهوریتی حاکم باشد که تمام چارجوب دموکراسی و مردم سالاری را رعایت کند و و اسلامیتی به مفهوم اینکه بتواند آن بنیادهای عدالت خواهانه و معنویت گرایانه را از دین الهام بگیرد و آن را تکریم کند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در اثر انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست امروز به الگویی برای حکومت کردن تبدیل شده و حفظ این الگو، مهمترین راه الهام‌بخشی انقلاب اسلامی به همه خیزش های مردمی منطقه است.