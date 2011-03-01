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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۳۲

مهری ودادیان در 74 سالگی درگذشت

مهری ودادیان در 74 سالگی درگذشت

مهری ودادیان بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون عصر روز دوشنبه ‌نهم اسفندماه در 74 سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این هنرمند پس از تحمل یک دوره بیماری  و بستری بودن در بیمارستان  "سجاد" درگذشت، ودادیان متولد 1315 است و از عمده فیلم‌هایش می‌توان از "شوهر آهوخانم"، "کمیته مجازات"، علی حاتمی،  "تنگنا" امیر نادری"، "معادله" ابراهیم وحید‌زاده، "مرد آفتابی" همایون اسعدیان، "لوالو من جوجوم" مرضیه برومند، "رابطه" پوران درخشنده، "گل‌های داودی" رسول صدرعاملی، "شازده احتجاب "بهمن فرمان‌آرا، "صبح روز چهارم" کامران شیردل، "رگبار"بهرام بیضایی و... اشاره کرد.

قرار است به زودی و در هفتمین جشنواره فیلم 100 ثانیه‌ای از این بازیگر تقدیر شود. خبرگزاری مهر درگذشت این بازیگر را به خانواده و همکاران وی تسلیت می‌گوید.
 

کد مطلب 1264170

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