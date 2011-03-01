170 هزار دانش آموز بسیجی در اردوی راهیان نور شرکت می کنند

سردار محمد صلح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: محور اردوهای راهیان نور در سال جاری، مسائل فرهنگی همچون آشنایی دانش آموزان با شناسنامه دفاع مقدس، سرداران شهید، عملیاتهای مختلف و...است تا بتوانیم بیش از گذشته دانش آموزان را نسبت به هشت سال دفاع مقدس و ارزشهای آن آشنا کنیم.

وی افزود: علاوه بر برگزاری اردوی راهیان نور در ایام نوروز، حدود 300 هزار دانش آموزپایه دوم متوسطه از ابتدای آذرماه سال جاری برای گذراندن درس آمادگی دفاعی خود راهی مناطق عملیاتی جنوب شدند که بتوانند در کنار مفاهیم تئوری، به شکل عملی نیز برخی از موارد لازم را آموزش ببینند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور درباره الویت افراد برای شرکت در اردوی راهیان نور گفت: تبعا هر دانش آموزی که داوطلب شرکت در این اردوها باشد می تواند ثبت نام کند اما الویت اول با دانش آموزان بسیجی است که تاکنون در اردوی راهیان نور شرکت نکرده اند.