پخش تصاویر صورتهای سوخته از وقوع سوانح چهارشنبه پایان سال جلوگیری نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان آتش نشانی تهران صبح سه شنبه در پنجمین همایش چهارشنبه آخر سال با بیان اینکه "چهارشنبه سوری" سنت دیرینه ایرانیان است و نسل به نسل به وضعیت موجود تبدیل شده گفت: تغییرات حاصل از این حرکت ما را با مشکلاتی مواجه کرده ولی متاسفانه برنامه و اهداف مشخصی برای پیشگیری از حوادث این روز از سوی سازمانهای مربوطه انجام نشده است.

وی افزود: متاسفانه به دلیل انجام نشدن اقدامات لازم از سوی سازمانهای مربوطه مانند سازمان ملی جوانان شاهد آن هستیم که فرهنگ نشاط آور و وحدت آفرین کهن چهارشنبه پایان سال به حرکتهای خطرساز تبدیل شده است. این در حالی است که روانشناسان و صاحبنظران بارها و بارها هشدار داده اند ولی متولیان فرهنگ در این مورد برای کنترل احساسات جوانان حرکتی انجام نداده اند.

رئیس سازمان آتش نشانی تهران با انتقاد از بکارگیری روشهای منفی در برخورد با جوانان در روز چهارشنبه پایان سال گفت: هر قدر هم تلاش کنیم باز هم نمی توانیم حوادث چهارشنبه پایان سال را کنترل کنیم و تنها راه آن فرهنگ سازی و کنترل هیجانان جوانان است. ما باید در ایام سال مکانها و برنامه هایی را برای تخلیه هیجانات جوانان ایجاد کنیم تا تمام مشکلات در این روز ایجاد نشود.

حاجی بیگی یادآور شد: امسال سازمان آتش نشانی در سه شیفت کاری در آماده باش است و از تمامی امکانات و تجهیزات خود استفاده می کند.

وی با انتقاد از پخش تصاویر صورت های سوخته و یا چشمان کور شده در صدا و سیما و رسانه ها گفت: با تولید استرس و تصاویر خشونت و زشت نمی توانیم از وقوع سوانح در چهارشنبه پایان سال جلوگیری کنیم. البته در سالهای اخیر صدا و سیما با تولید برنامه های تحلیلی با حضور کارشناسان و همچنین پخش مستندها و فیلم های داستانی اقدامات خوبی را انجام داده است ولی این کافی نیست زیرا باید کار به صورت بنیادین فرهنگ سازی شود.

وی افزود: به عنوان مثال آموزش و پرورش و اولیاء و مربیان بهترین گزینه برای توجیه خانواده و جوانان از خطرات چهارشنبه سوری و فرهنگ سازی در این مورد است.

رئیس سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه در سال گذشته چهارشنبه سوری آرامی را داشتیم گفت: هر چند که فرهنگ سازی مناسبی انجام نشده ولی آتش نشانی، نیروی انتظامی و اورژانس پیشگیریهای مناسبی را انجام دادند.

حاجی بیگی از پنج هزار و 426 تماس با سامانه 125 در چهارشنبه پایان سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد 234 مورد عملیات انجام شد که 53 مورد آن حریق مسکونی، 15 مورد آتش سوزی خودرو، 12 مورد مغازه، 44 مورد آتش زدن سطل زباله، 54 مورد آتش زدن درخت و 50 مورد ضایعات بوده است.

وی افزود: از خدمات شهری شهرداری تهران می خواهیم با توجه به افزایش حجم زباله ها در ایام خانه تکانی پایان سال، برای جلوگیری از حریق در چهارشنبه پایان سال زباله ها را با سرعت بیشتری تخلیه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش چهارشنبه سوری با هدف تشکیل دبیرخانه ستاد برنامه ریزی و هماهنگی با نهادها و کارخانه ها، ایجاد تعامل و هماهنگی لازم در راستای کاهش حوادث و پیشگیری، هم افزایی ظرفیت ها و آمادگی لازم و فرهنگ سازی به منظور ارتقاء سطح آگاهی شهروندان و کاهش هزینه ها با حضور مسئولان انتظامی، اورژانس، مدیریت بحران و آتش نشانی تهران برگزار شده است.