ترویج غیر مکتب اسلام خلاف شرع است/ انتقاد از جشنواره فیلم و موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، این مرجع تقلید عصر دوشنبه در دیدار با جمعی از نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در رأس امور است و مملکت باید قانونمند باشد و باید همه‌ قانون را قبول داشته باشند و آن را اجرا نمایند.



وی با توجه به بودجه کشور که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است، اظهار داشت: اگر کسی بخواهد بفهمد که سیر یک مملکت در چه مسیری واقع شده است باید بودجه آن را نگاه کند.



مرجع تقلید شیعیان افزود: مجلس باید با کمال شجاعت و بصیرت تمام بودجه را بررسی کند و اگر خلاف شرع و خلاف مصالح مردم یا تضییع بیت المال بود، جلوی آن را بگیرد.



وی ادامه داد: بیت المال به همه مردم تعلق دارد و نمی‌شود آن را در مسیری مصرف کرد که حقوق ملت پایمال شود؛ همه کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند مسئول هستند.



نباید مردم را دلسرد کرد



آیت الله صافی، حماسه هشت سال دفاع مقدس را برخاسته از غیرت دینی مردم دانست و اظهار داشت: شهیدان برای اسلام و قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) شهید شدند و آن‌ها حاکمیت اسلام را می‌خواستند و جان خود را در این راه فدا کردند و ما در مقابل خون شهدا مسئول هستیم.



وی با بیان اینکه ارکان نظام باید محکم و پابرجا باشد و هیچ گروه و شخصی نباید آن را سست نماید افزود: امروز باید کاری کرد که مردم به نظام امیدوار‌تر شوند و نباید آن‌ها را دلسرد نمود.



استاد برجسته حوزه وظیفه روحانیون مجلس را سنگین خواند و افزود: نمایندگان روحانی مجلس باید اعتماد مردم را به نظام بیشتر کنند. روحانی مجلس ما باید مانند شهید مدرس باشد.



انتقاد از جشنواره فیلم و موسیقی فجر



وی با انتقاد شدید از جشنواره‌های فیلم و موسیقی فجر و ترویج برنامه‌های مبتذل فرهنگی اظهار داشت: این جشنواره‌ها با ارزش‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی صد در صد مخالفت دارد و ترویج اسلام زدایی و ترویج افکار غیر اسلامی می‌باشد و وزارت ارشاد مسئول است و باید در پیشگاه خداوند و صاحب شریعت مقدس پاسخگو باشد.

ترویج غیر مکتب اسلام خلاف شرع است



مرجع تقلید شیعیان با توجه به مطالبی که درباره مکتب ایرانی گفته می‌شود بیان داشت: مکتب ما مکتب محمدی و مکتب علوی و مکتب قرآنی است و ترویج غیر مکتب اسلام خلاف شرع است و بودجه برای این کار تضییع بیت المال می‌باشد.



وی با توجه به بیداری مسلمانان و قیام آنان علیه ظلم و استکبار جهانی گفت: این قدرت ایمان و اسلام و قدرت الله اکبر می‌باشد. استکبار و صهیونیست و دشمنان اسلام آن همه تلاش کردند که مردم را از اسلام دور نگه دارند و عده‌ای از مزدوران خود را بر کشورهای اسلام حاکم کنند؛ ولی ناگهان معجزه‌ای در دنیا اتفاق می‌افتد که خداوند می‌خواهد دوباره قدرت اسلام را به جهانیان نشان دهد.



استاد برجسته حوزه ادامه داد: ما به این دین افتخار می‌کنیم و مکتب اسلام را عالیترین مکتب نجات‌بخش می‌دانیم و حرام و حلال این دین را که موجب آسایش دنیا و آخرت می‌باشد با تمام وجود حفظ می‌کنیم.



در این دیدار که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، آیت الله صافی گلپایگانی ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس به ویژه روحانیون مجلس، مطالب و نکات مهم دیگری را نیز به نمایندگان روحانی مجلس متذکر شد و در پایان برای موفقیت آنان در خدمت به اسلام و کسب رضایت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دعا کرد.



در این دیدار چند تن از نمایندگان روحانی مجلس مطالبی را درباره مجلس و تشکل آقایان روحانی مجلس ارائه کردند.