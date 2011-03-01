به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ارزیابی شما از رقابت برای ریاست مجلس خبرگان چیست، گفت: به نظر من رقابت جدی وجود نخواهد شد چرا که رقیب جدی برای آیت الله مهدوی کنی نیست به این دلیل که به احتمال بسیار قوی آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست مجلس خبرگان کاندید نمی شود.

وی ادامه داد: از آنجا که آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از این اعلام کرده است که برای هیچ مسئولیتی خودشان کاندید نمی شوند و همواره اگر از سوی دیگران درخواست شود مسئولیت را می پذیرند بنابراین در این دوره تعداد زیادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان از آیت الله مهدوی کنی درخواست قبول ریاست مجلس خبرگان کرده اند و آیت الله هاشمی رفسنجانی کاندید نخواهد شد.

وی با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی در ملاقات با اعضای حزب موتلفه اسلامی تاکید کردند که برای هیچ مسئولیتی خودشان داوطلب نشده اند و در قضیه خبرگان نیز همینگونه بوده است گفت: در این جلسه هاشمی اعلام کرد که خودشان پیشنهاد کاندیداتوری ریاست مجلس خبرگان را در این دوره نیز به آیت الله مهدوی کنی داده اند.

مصباحی مقدم همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تصور می کنید چرا شرایطی به وجود آمده است که آیت الله مهدوی کنی پیشنهاد ریاست مجلس خبرگان را پذیرفته است گفت: در میاندوره قبل مجلس خبرگان نیز به ایشان پیشنهاد شد که ریاست مجلس خبرگان را بپذیرند و حتی این پیشنهاد از سوی خود هاشمی رفسنجانی نیز به ایشان اعلام شد اما در آن دوره ایشان نپذیرفتند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد به دلیل مجموع مسائلی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته رخ داده است اقبال عمومی به سمت آیت الله مهدوی کنی بیشتر شده است و بنابراین ایشان تصمیم گرفتند که ریاست خبرگان را بپذیرند چرا که ریاست خبرگان باید بدون مناقشه و حرف و حدیث باشد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: با توجه به اینکه سعی بر این است ریاست خبرگان فرد با سابقه و از نظر علمی در سطح بالایی باشد چون ایشان در میاندوره وارد مجلس خبرگان شدند نمی خواستند که با ورودشان این توهم پیش بیاید که ایشان برای ریاست وارد شده اند نه برای وظیفه بنابراین در میاندوره این موضوع را نپذیرفتند و اکنون پیشنهاد ریاست خبرگان را پذیرفتند.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه همواره انتخاب رئیس خبرگان به صورت سنتی از سوی افراد عضو مجلس به نامزدها پیشنهاد می شود گفت: هم در دوران آیت الله مشکینی و هم در دوران آیت الله هاشمی رفسنجانی اینگونه نبوده است که خودشان داوطلب ریاست مجلس خبرگان شوند.

وی همچنین تاکید کرد: به دلیل اینکه تقاضای نامزدی برای ریاست خبرگان از سوی هیئت رئیسه به آیت الله مهدوی کنی بسیار بالا بوده است ایشان این ریاست را پذیرفته اند.