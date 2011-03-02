گونه های گیاهی و جانوری سیاهکوه در معرض انقراض قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، بخشی از منطقه حفاظت شده سیاهکوه از سال 86 به بعد به پارک ملی ارتقا یافت اما این ارتقا تاکنون نتوانسته آن گونه که شایسته است به حفظ گونه های نادر گیاهی و جانوری آن کمک کند.

هم اکنون بیش از 78 هکتار از منطقه حفاظت شده سیاهکوه عنوان پارک ملی دریافت کرده است و در حال حاضر به عنوان تنها پارک ملی استان یزد مطرح است.

با وجود شرایط نامساعد آب و هوا یی و بارندگی اندک حدود 50 میلیمتر در سال در تر سالی ها، تنوع گونه های گیاهی منطقه گونه های فصلی شگفت انگیز است.

از مهمترین گونه های گیاهی این منطقه منحصر به فرد می توان به درمنه، قیچ، اسکنبیل، پرند، رمس، شوره، گز، بادام کوهی، کسیدون، بنه، شور سودی، رندوک، بهوه شور، گل قاضی، کلاه میر حسن، دم عقربی و انواع گیاهان فصلی اشاره کرد.

برخی گونه های گیاهی سیاهکوه در لیست سرخ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع قرار دارد

ضمن اینکه گیاهان کلاه میر حسن، دم عقربی و رندوک از جمله گونه های بومی منطقه هستند که هم اکنون در فهرست سرخ موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع قرار دارند.

گونه های جانوری این منطقه نیز در نوع خود بی نظیر است که از آن جمله در گروه پستانداران منطقه می توان به کل و بز، قوچ و میش، جبیر، پلنگ، شاه روباه، کارال تشی، خرگوش و انواع جوندگان اشاره کرد.

کبک، تیهو، هوبره، زاغ بور، سار گپه پا بلند، باقرقره شکم سیاه، باقرقره گندمی، زنبورخور معمولی و انواعی از گنجشک سانان از جمله پرندگان پارک ملی هستند.

هوبره نیز از پرندگان مهاجری است که در دشتهای اطراف سیاهکوه، یار علی و قاسم وزیر زمستان گذرانی می کند.

از خزندگان این منطقه نیز می توان به سوسمار خار دم ایرانی، آگامای سر وزغی خاکستری، لاک پشت مهمیزدار و انواعی از مارها اشاره کرد.

حفاری معادن و چرای دام بلای جان محیط زیست سیاهکوه

این پارک هم اکنون در معرض تهدیدات عدیده ای قرار گرفته است که چرای بی رویه دام و حفاری معادن بیشترین تهدید را متوجه حیات وحش و گونه های گیاهی این منطقه کرده اند.

البته جاده ها و مسیرهای دسترسی به معادن فعال یا متروکه جاده خاکی نیز شکل دیگری از دخالت انسان در منطقه قلمداد می شود و نوعی تهدید برای منطقه به شمار می روند.

بیشترین منابع پارک ملی سیاهکوه در مناطق چشمه قاسم وزیر، چشمه یار علی، چاه ریز آب خرما قناتوک و آب انبار لای معدن هستند که بیشترین تهدیدات نیز در همین منطقه متوجه گونه های گیاهی و جانوری است.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی به تازگی بازدید از پارک ملی سیاهکوه اردکان داشته است که در این بازدید از بی توجهی مسئولان به پارک ملی سیاه کوه به عنوان تنها پارک ملی استان یزد انتقاد کرده است.

اهتمام کافی از سوی مسئولان کشوری و استانی برای حفظ گونه های سیاهکوه صورت نمی گیرد

محمدرضا تابش در این بازدید با ابراز گلایه از عدم توجه کافی به پارک ملی سیاهکوه افزود: در استان یزد فقط یک پارک ملی وجود دارد ولی متاسفانه اهتمام کافی از سوی مسئولان کشوری و استانی در جهت حفظ و ارتقای گونه های گیاهی و جانوری نادری که در این عرصه وجود دارد، آن طور که لازم است انجام نمی گیرد.

تابش در عین حال ضمن هشدار به عدم توجه کافی به این پارک ملی تصریح کرد: این امر می تواند تلاشهای چندین ساله برای ارتقای بخشی از منطقه حفاظت شده سیاهکوه به پارک ملی را با چالش روبرو ساخته و گونه های جانوری و گیاهی آن را با خطر انقراض مواجه سازد.

500 میلیون تومان برای تامین تجهیزات و امکانات پارک ملی سیاهکوه اختصاص می یابد

نماینده مردم اردکان در خصوص مجموعه اقدامات صورت گرفته برای کمک به وضعیت پارک ملی سیاهکوه گفت: خوشبختانه با پیگیری انجام گرفته در زمان تشکیل جلسه هیئت دولت در سفر سوم در استان یزد با اخذ موافقت معاون برنامه ریزی و بودجه و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار سه مصوبه مهم به مجموعه مصوبات استانی هیئت دولت در خصوص حفاظت از محیط زیست افزوده شد که اخیرا از سوی معاون اول رئیس جمهور نیز ابلاغ شده است.

وی این سه مصوبه را تصویب طرح جامع کاهش آلودگی های زیست محیطی در استان و اختصاص ردیف اعتباری لازم، راه اندازی مرکز اطلاع رسانی و تحقیقات محیط زیست اردکان با اعتبار 500 میلیون تومان و تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز پارک ملی سیاهکوه اردکان با اعتبار 500 میلیون تومان اعلام کرد.

استان یزد با توجه به موقعیت جغرافیایی خود می تواند از پارک ملی سیاهکوه به عنوان یک گنجینه طبیعی بهره مند شود اما به نظر می رسد روال فعلی و بی توجهی های مسئولان استانی و کشوری نتواند آنگونه که شایسته است، به حفظ موقعیت این پارک ملی به عنوان تنها پارک ملی استان یزد کمک کند.