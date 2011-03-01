همکاری دانشگاه علم و صنعت با توانیر جهت رفع نیازهای صنعت برق کشور

سیدحسین سیدین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: وظیفه دانشگاه در بخش های پژوهشی و فناوری همکاری با بخش صنعتی است از سوی دیگر، طرف مقابل هم نیاز به یک سری همکاری های صنعتی دارد که باید با دانشگاه انجام دهد.

وی افزود: در گذشته ارتباط پراکنده و موردی با شرکت توانیر از سوی دانشگاه وجود داشت که به دنبال جمع بندی فعالیت های گذشته در قالب یک تفاهمنامه کلی به ارتباطات وهمکاری های خود با توانیر انسجام بیشتری می بخشیم.

مدیر دفتر همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه در این تفاهمنامه بر افزایش حجم همکاریها تاکید شده است، اظهار داشت: بیشترین فعالیت های انجام شده طی همکاری با شرکت توانیر در حوزه برق بود. اما سایر همکاریها در حوزه مکانیک و مواد نیز وجود دارد که در این تفاهمنامه مسیرهای مورد نظر به منظور رسیدن به این هدف ایجاد شده است.

به گفته سیدین در این تفاهمنامه بیشترین سهم همکاری به استادان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان می رسد.