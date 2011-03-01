دو اشتباه بزرگ دیکتاتور لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز سه شنبه در مقاله ای با عنوان "حیرت قذافی از پشت پازدن غربی ها" می نویسد: معمر قذافی روز گذشته هنگامی که غرب را به حمایت نکردن از خود در مقابله با آنچه تروریست خواند متهم کرد، همه را غافلگیر کرد.

وی درگفتگو با شبکه بی بی سی آمریکا گفت: درحالیک ه لیبی با غرب در مقابله با گروهک تروریستی القاعده همپیمان بوده اما درمقابل همین غربی ها از طرابلس در مقابله با تروریست ها حمایت نمی کند و درحقیقت پشت وی را خالی کرده است.

به نوشته این روزنامه عرب زبان معمر قذافی مرتکب دو اشتباه بزرگ شد اول اینکه با غرب طی 30 سال ائتلاف کرد و دوم اینکه انقلابیون لیبیایی را تروریست خواند تا شاید غرب با وی برای مقابله با آنان همراهی کند.

درحقیقت غرب با لیبی به خاطر موضوع تروریست یا قتل هزارو دویست اسلام گرا در زندان "بوسلیم" با سلاح سرد ائتلاف نکرد بلکه معمر قذافی به آنان بیش از خواسته هایشان امتیاز داد خواه در زمینه برنامه های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی لیبی و تسلیم کامل آن به آمریکا و خواه پرداخت سه میلیارد دلار به عنوان غرامت به قربانیان حادثه سقوط هواپیمای لاکربی.

مهمتر از همه اینکه غرب استعمارگر به منافع خود بیش از هرچیز دیگر می اندیشید و در این کشور فرصت بازرگانی بسیار سودمندی یافت. ائتلاف غرب با رژیم قذافی کاملا فوق العاده و امری بسیار جدید بود و درحقیقت شبیه به ازدواج مصلحتی خالی از هرگونه عاطفه ای بود که هیچ وجه مشترکی بین این دو طرف وجود نداشت.

درپایان القدس العربی این سوال را مطرح می کند که اگر غرب منافق دست از حمایت از رهبران اصلی همپیمان خود مانند "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و "زین العابدین بن علی" برداشت آیا این معقول و منطقی است که برای نجات سومی یعنی معمر قذافی که ملت لیبی خواستار سرنگونی وی هستند آن هم با وحشی گری که دربرابر هزاران لنز دوربین مرتکب شد، تلاش کند؟