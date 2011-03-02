احیا جنگلهای لرستان نیازمند توجه دولت/ بلوطهایی که ذغال می شوند!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، جنگلهای استان لرستان هر ساله با آغاز فصل گرما با معضلی به نام آتش سوزی و از دست رفتن مراتع و جنگلهای بی نظیر زاگرس مواجه است که جایگزینی این میزان مرتع و جنگل از دست رفته نیازمند برنامه ای مدون است و در غیر این صورت شاهد از بین رفتن هر روزه این منابع خدادادی خواهیم بود.

از سوی دیگر چالشی که هنوز هم درختان بلوط کهن این سرزمین را تهدید می کند ذغال گیری از این درختان به وسیله برخی سودجویان است به طوریکه مطابق اظهارات مسئولان و کارشناسان محیط زیست یکی از دلایل تخریب جنگلهای لرستان در سالهای اخیر ذغال گیری از این درختان کهن بوده است.

به هر روی با وجود این تخریب ها هر ساله بخشی از جنگلهای استان لرستان از دست می روند که در صورت بی توجهی و استمرار این وضعیت چیزی از این موهبت خدادادی باقی نخواهد ماند.

جنگلکاری توسط تشکلهای زیست محیطی لرستان

این در حالیست که به همت یکی از تشکلهای زیست محیطی استان لرستان طرحی برای احا و توسعه جنگلها در لرستان تهیه شده که آماده طرح در سفر دور سوم هیئت دولت است.

دبیر انجمن بلوط لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: طرح حفاظت، احیا و توسعه جنگلهای استان لرستان یکی از طرح های بزرگی است که توسط این تشکل تهییه شده است.

علی قاسمی با اشاره به روند تخریب درختان بلوط کهن استان لرستان یادآور شد: ما متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد قطع تعداد زیادی از درختان بلوط با عمر بالای 200 سال در سطح استان بودیم که به راحتی تبدیل به زغال شدند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ و احیای جنگلهای بلوط استان عنوان کرد: در این راستا طرح یاد شده تهیه و به محیط زیست ارائه شد که هم اکنون کارگروهی برای اجرای این طرح مشخص شده است.

قاسمی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن طرح حفاظت، احیا و توسعه جنگلهای استان لرستان شاهد تحولی در حوزه محیط زیست استان خواهیم بود.

وی خواستار همکاری سازمانهای مردم نهاد در این زمینه شد و بیان داشت: مطابق این طرح در مدت زمان 40 سال در قالب هشت دوره پنج ساله بیش از 236 میلیون اصله درخت بومی در استان لرستان کاشته می شود.

قاسمی سال آغاز این طرح را سال 90 ذکر کرد و گفت: در سالجاری با کمک دانش آموزان و تشکلهای زیست محیطی 200 هزار اصله درخت بلوط در استان کاشته شد.

وی بر ضرورت همکاری آموزش و پرورش در این زمینه تاکید کرد و یادآور شد: در این راستا کمیته ای متشکل از مدیران و کارشناسان این دو اداره کل تشکیل و کار شروع شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بحث احیا و توسعه جنگلهای لرستان یک بحث بلند مدت است که در سالجاری با کمک تشکلهای زیست محیطی شروع شده است.

محمد حسین بازگیر با اشاره به جمع آوری بذر درختان بلوط برای کاشت آنها عنوان کرد: طرح حفاظت، احیا و توسعه جنگلهای استان لرستان برای تصویب در سفر هیئت دولت پیشنهاد شده است.

وی با اشاره به تصویب اولیه این مصوبه ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح زمینه توسعه و احیای جنگلهای استان لرستان فراهم شود.

بازگیر با اشاره به اینکه آماری از میزان تخریب جنگل‌های لرستان در دست نیست، افزود: تخریب جنگل مربوط به کسانی است که به دنبال اجرایی برنامه‌های خود هستند و با سوء استفاده مبادرت به تخریب جنگل‌های استان و زغالگیری از درختان می کنند و زغال‌ها را در برخی شهرهای همجوار لرستان به فروش می رسانند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ادامه داد: کسانی که از قدیم در حاشیه جنگل زندگی می کرده‌اند با جنگل کنار آمده‌اند و تخریب جنگل توسط آنها محسوس نیست.

وی از اجرای طرح آزمایشی کاشت 500 هزار دانه بلوط با کمک یک تشکل فعال محیط زیست و دانش آموزان استان خبر داد و ابراز داشت:‌ هممان با هفته هوای پاک100هزار دانه بلوط که توسط محیط بانان و تشکلهای همکار جمع آوری شده بود ‌توسط دانش آموزان کاشته شد.

بازگیر با بیان اینکه روش کاشت دانه های بلوط به همراه وسایل مورد نیاز کاشت در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است، خاطر نشان کرد: هر هکتار جنگل قابلیت جذب 70 تن گرد و غبار را دارد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان خواستار توجه ویژه هیئت دولت برای تصویب نهایی این مصوبه و تامین اعتبار مورد نیاز آن به منظورتوسعه و احیای جنگلهای بلوط استان شد.

به هر حال امید می رود با تصویب این مصوبه در سفر دور سوم هیئت دولت زمینه احیا و توسعه جنگلهای استان لرستان به همت دولت دهم فراهم شود.

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گزارش و عکس: صدیقه حسینی