ایجاد بار مالی به مصوبه مترو اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه بررسی طرح تمدید پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به حمل و نقل ریلی درون شهری برای سال 90 را که از شورای نگهبان بازگشت داده شده بود مورد بررسی قرار دادند.

شورای نگهبان در خصوص این مصوبه ایراد اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی برای دولت را قید کرده بود و نمایندگان با تصویب پیشنهادی بندی به این مصوبه افزودند و مقرر شد که اعتبارات این قانون در بودجه 90 دیده شود به این ترتیب نمایندگان ایراد شورای نگهبان نسبت به این مصوبه را برطرف کردند.