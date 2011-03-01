طرح غذای گرم برای کودکان محروم خراسان رضوی400 درصد افزایش یافت

مریم مهرانفر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: در سال آغاز برنامه یعنی 1386 در کل استان خراسان رضوی 9 هزار و 775 کودک تحت پوشش قرار گرفتند که این رقم در سال جاری به 43 هزار کودک رسیده است.

وی تعداد مهدهای تحت پوشش برنامه در استان را 850 واحد ذکر کرد و گفت: سرانه هرکودک در این طرح پنج هزار و 150 ریال است و امید می‌رود که با اجرای بهینه این طرح هر ساله شاهد کاهش سوء‌تغذیه در کودکان نیازمند مناطق محروم باشیم.

وی خاطر نشان ساخت: در حال حاضر گزارش‌های موجود حاکی از آن است که سوء تغذیه به صورت کم وزنی، لاغری و کوتاه‌ قدی در کودکان زیر شش سال کشور به عنوان یک مشکل مهم مطرح است.

وی در خصوص اهداف این طرح اظهار داشت: از جمله اهداف مهم این طرح، ارتقای ‌سطح سلامت کودکان 6-3 سال، پیشگیری از اختلال در روند رشد کودکان و ترویج الگوی تغذیه‌ای مناسب در بین خانواده‌ها است.

وی اضافه کرد: برای ارزیابی عملکرد برنامه‌ یک وعده غذای گرم، قد و وزن کودکان مشمول طرح در مهر و اسفند هر سال ‌توسط کارکنان سیستم بهداشتی - درمانی سنجیده می‌شود، تا میزان موفقیت برنامه در اجرا مشخص و تأثیرات و نتایج آن برای اجرای برنامه‌ سال آینده در نظر گرفته شود.

وی همچنین با بیان اینکه برای اجرای کامل این برنامه در سال جاری 20 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است در خصوص مجریان برنامه گفت: علاوه برکارشناسان سازمان بهزیستی، کارشناسان بخش تغذیه و بهداشت مراکز بهداشتی، دهیاری‌ها و اعضای شورای اسلامی روستا، معتمدین محل و بهورزها در اجرای این طرح مشارکت دارند.

وی یادآور شد: به منظور اجرای مطلوب و ثمربخش حمایت‌های تغذیه‌ای کودکان، طرح یک وعده غذای گرم از سال 1386 در کلیه روستامهدها و مهدهای کودک حاشیه‌ شهرهای سراسرکشور با تأمین اعتبار از سوی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا می‌شود.