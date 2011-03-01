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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

صباغ‌زاده سرپرست مرکز آفرینشهای ادبی- هنری کانون شد

صباغ‌زاده سرپرست مرکز آفرینشهای ادبی- هنری کانون شد

مریم صباغ‌زاده ایرانی به سرپرستی مرکز آفرینشهای ادبی-هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صباغ‌زاده ایرانی نویسنده و روزنامه‌نگار و دارای مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد با حکم محمد باقر آدوسی معاون فرهنگی کانون، مسئولیت جدید را از محمد میرکیایی نویسنده و مدیر سابق این مرکز تحویل گرفته است.

معاون فرهنگی کانون در حکم خود با اشاره به آثار قلمی وی عنوان کرد: امیدوارم تا با هم‌اندیشی و مشارکت فرهیختگان این حوزه نسبت به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت امور در مسیر تربیت کودکان و نوجوانان و شکوفایی استعداد‌های آنها موفق باشید.

آدوسی همچنین با اهدای لوح سپاس به میرکیایی و آرزوی توفیق روزافزون برای وی، از اینکه او چند سال همت و مساعی خود را به عنوان مدیر مرکز آفرینشهای ادبی و هنری کانون در تربیت کودکان و نوجوانان این مرز و بوم به کار گرفته، قدردانی کرد.

کد مطلب 1264189

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