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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

حاج‌صفی:

دعوت نشدن به تیم ملی امید باعث افزایش آمادگی‌ام شد

دعوت نشدن به تیم ملی امید باعث افزایش آمادگی‌ام شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک تیم سپاهان گفت: ‌دعوت نشدن به تیم ملی امید باعث افزایش آمادگی‌ام در روزهای گذشته شده و با استراحت کافی توانستم خود را به شرایط اوج نزدیک کنم.

احسان حاج‌صفی در حاشیه تمرینات سپاهان در عربستان با اشاره به شرایط مناسب این تیم پیش از دیدار با الهلال به خبرنگار مهر گفت: سپاهان در روزهای گذشته تمرینات خوبی را پشت‌سر گذاشته و با آمادگی کامل به مصاف تیم الهلال می‌رود تا این تیم را از پیش‌رو بر دارد.

وی با بیان اینکه الهلال یکی از قدرتهای فوتبال آسیا به شمار می‌رود، تصریح کرد:‌ امیدواریم بتوانیم مقابل این تیم عربستانی نتایج خوبی کسب کرده و با پیروزی به ایران باز گردیم تا باعث خوشحالی هواداران خود شویم.

حاج‌صفی بیان داشت: از زمانی که به اردوی تیم ملی امید دعوت نشدم به بدنم استراحت دادم و در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارم بنابراین می‌توانم در بازی فردا با آمادگی کامل به میدان بروم.

کد مطلب 1264192

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