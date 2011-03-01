احسان حاج‌صفی در حاشیه تمرینات سپاهان در عربستان با اشاره به شرایط مناسب این تیم پیش از دیدار با الهلال به خبرنگار مهر گفت: سپاهان در روزهای گذشته تمرینات خوبی را پشت‌سر گذاشته و با آمادگی کامل به مصاف تیم الهلال می‌رود تا این تیم را از پیش‌رو بر دارد.

وی با بیان اینکه الهلال یکی از قدرتهای فوتبال آسیا به شمار می‌رود، تصریح کرد:‌ امیدواریم بتوانیم مقابل این تیم عربستانی نتایج خوبی کسب کرده و با پیروزی به ایران باز گردیم تا باعث خوشحالی هواداران خود شویم.

حاج‌صفی بیان داشت: از زمانی که به اردوی تیم ملی امید دعوت نشدم به بدنم استراحت دادم و در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارم بنابراین می‌توانم در بازی فردا با آمادگی کامل به میدان بروم.