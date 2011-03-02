تصاویر غول پیکرترین موتورسیکلت دنیا/ خودرویی که زیر هیولا له شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، این موتورسیکلت که در مسابقه "کامیونهای هیولا" شرکت کرده است همانند یک کامیون واقعی هر چیزی را که سر راهش باشد ویران می کند با این تفاوت که این ویرانگر، واقعا کامیون نیست و یک موتور سیکلت دو چرخ است.

این موتور سیکلت عجیب که Monster Motorbike from Hell (موتورسیکلت هیولا از جهنم) نام دارد حاصل سه سال کار یک بدلکار استرالیایی به نام "ری باومن" است. موتورسیکلت هیولا 9 متر طول، سه متر عرض و 13 تن وزن دارد.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این موتور ترکیبی است از یک کامیون 6 دهنده و چرخهای یک بولدوزر خاکبردار است.

هیولا وارد می شود

این هیولا ؛ غول پیکرترین موتور سیکلت دنیا است

هر چیزی که سر راهش باشد ویران می کند

بزرگی آن را نسبت به صاحبش ببیند!