پاسخ وزارت بهداشت به اعتراضات/ طرح خدمات قانونی مقدم بر ادامه تحصیل

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح این موضوع گفت: طرح یک جنبه قانونی دارد و انجام طرح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است. اما پس از تامین نیازها در برخی از رشته ها، خدمات طرح در آن رشته یا لغو شده و یا شرایط آن آسان تر شده است.

وی افزود: اما در رشته هایی که مشمول خدمات طرح هستند، انجام طرح یک تکلیف قانونی بوده و ضرورت دارد. بحث ادامه تحصیل می تواند پس از طرح انجام شود و یا در زمانی انجام شود که سازمان متولی طرح نیروی انسانی اعلام کند که در حال حاضر اولویت وجود ندارد، نیازی به آن رشته ها نیست و مانعی وجود ندارد که جمعی از افرادی که مشمول طرح هستند قبل از انجام طرح به ادامه تحصیل بروند.

محققی خاطرنشان کرد: نباید به آنچه که مطرح و باعث نگرانی شده به صورت غیر واقعی نگریسته شود. اگر موضوع تکلیف قانونی است همه باید برای انجام تکلیف قانونی همراه باشند. در بحث ادامه تحصیل هم همیشه تلاش کرده ایم که هر زمان مقدور باشد و خدشه ای به سایر موضوعات وارد نشود، ادامه تحصیل را تسهیل کنیم و در این مورد هم تلاش خواهیم کرد.

وی با اشاره به تلاش برای افزایش ظرفیت در آزمون کارشناسی ارشد اظهار داشت: تلاش ما این است که امکان شرکت طیف وسیع تری از داوطلبان را در آزمونهایی از جمله آزمون کارشناسی ارشد فراهم کنیم و میان آنهایی که در آزمون شرکت می کنند امکان قبول شدن طیف وسیع تری را با افزایش ظرفیتها، ایجاد رشته های جدید، حمایت از برنامه های آموزشی فراهم کنیم.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: اما آنهایی که قانوناً مشمول طرح هستند، یکسال دیرتر یا زودتر در آزمون شرکت کنند خیلی تاثیر ماهوی ندارد و در نهایت اگر تلاش کنند و بتوانند حدنصاب را کسب کنند می توانند در آزمون موفق شوند.

وی با تاکید بر این نکته که مدت زمان طرح برای همه رشته های مشمول طرح یکسان است، گفت: مدت زمان طرح برای همه رشته های مشمول طرح یکسان است و از نظر زمان با هم متفاوت نیست و اگر در مناطق محروم انجام شود بسته به ضرایب مناطق محروم کوتاه تر هم می شود. البته اگر سازمان متولی طرح نیروی انسانی اعلام کند که همه افرادی که این گروه قبل از اینکه طرح خود را بگذرانند می توانند در آزمون شرکت کنند، از نظر حوزه آموزش این موضوع قابل قبول است و ما تلاش می کنیم که داوطلبان بتوانند شرکت کنند.

محققی اظهار داشت: اما به نظر می رسد مسائلی که مطرح شده یک مقداری بزرگ نمایی شده و مسائل به این شکل نبوده است. رویکرد وزارت بهداشت تسهیل بوده و در برابر مصوبات قانونی هم مخصوصاً آنجا که نیاز مناطق محروم مطرح است، فرقی میان دوره های کارشناسی ارشد، کارشناسی یا دکتری حرفه ای وجود ندارد.

وی با عنوان مثال درباره طرح خدمات قانونی در حوزه پزشکی عمومی و تخصصی گفت: حتی در دوره پزشکی عمومی برای شرکت در آزمون دستیاری، آنهایی که مشمول طرح هستند نمی توانند در آزمون شرکت کنند مگر افراد متاهل آن نیز بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی. همچنین این موضوع برای متخصصان هم به همین شیوه است و افرادی که رتبه هم کسب کنند در صورت اینکه مشمول طرح باشند امکان ادامه تحصیل را ندارند. امسال هم به دلیل اینکه سازمان متولی نیروی انسانی یعنی معاونت درمان پاسخگوی نیاز سلامت است و اعلام کرد که نیاز به فوق تخصصی نیست و نیاز اصلی تخصصی است و تنها با یک عده محدودی که رتبه اول را داشتند موافقت کرد که قبل از انجام طرح در آزمون شرکت کند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ما تلاش مان این است که افرادی که می توانند در آزمون ها شرکت کنند، افزایش پیدا کند اما به هر حال نمی توانیم در برابر حق قانونی نهادی که پاسخگوی نیاز سلامتی مردم است، مخالفت کنیم. من فکر می کنم همه این موضوع را بپذیرند و تابع قانون باشند. رویکرد قانون تسهیل است و رویکردش این است که در مواردی که اختلالی در خدمت رسانی به ویژه در مناطق محروم ایجاد نمی کند امکان ادامه تحصیل هم فراهم شود.

وی درباره اعتراض داوطلبان نسبت به نحوه اعلام این تغییر به مهر گفت: اگر نهاد متولی تشخیص دهد که ادامه تحصیل افراد چه یک نفر چه یک مجموعه، اختلالی ایجاد نمی کند این موضوع را به طور کلی اعلام می کند و یا کمیسیونی که در این زمینه فعالیت می کند در این باره اعلام نظر می کند. همان گونه که در یک دوره زمانی تشخیص داد که ضرورت انجام طرح خدمات قانونی برای گروهی از فارغ التحصیلان از جمله مامایی وجود ندارد و این موضوع را لغو کرد.

محققی گفت: در همان فضایی که تقدم مقررات و قوانین در جهت رفع نیازهای مناطق محروم و در جهت اختیارات متولیان نهادهای قانونی انجام می گیرد، معاونت آموزشی هم هر زمان این اختیارات را پیدا کرد در این زمینه کار می کند.

وی درباره احتمال تغییر این تصمیم در آزمون کارشناسی ارشد به مهر گفت: بررسی تصمیمات اشکال ندارد اما اختیارات قانونی را کسی نمی تواند نقض کند. اگر متولیانی که باید طرح خدمات قانونی را اداره کنند و به مردم و نظام سلامت پاسخگو باشند تصمیمی بر اساس رای خود بگیرند، این تصمیم باطل است اما اگر بر اساس اختیارات قانونی بوده، اعتراض دانشجویان موجه نیست.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: موجود بودن یا نبودن کارشناسی ارشد در یک رشته ارتباطی با طرح خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان ندارد. طرح یک مطلب قانونی است و مقدم بر ادامه تحصیل است.

وی یادآور شد: کارشناسی رشته فوریت های پزشکی نیز در آینده نزدیک راه اندازی می شود. در مورد رشته های دیگری از جمله هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی یا هر رشته ای که در آن رشته، دوره مستقیم کارشناسی ارشد وجود ندارد، معمولاً تلاش می شود در سایر رشته ها با افزایش ظرفیت امکان ورود این قبیل از دانش آموختگان را داشته باشند.

محققی در پاسخ به این موضوع که بند ج دفترچه کنکور ارشد درباره رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، فوریتهای پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان صراحتاً اعلام کرده است که این افراد باید یا طرح بروند و یا در رشته های خود ادامه تحصیل دهند تاکید کرد: دقیقاً همین طور است اما این موضوع نکته جدیدی نیست و پیش از این هم همینطور بود.

وی افزود: این موضوع پیش از این هم وجود داشته و اعمال می شده است. در سالهای قبل هم وجود داشته اما امسال تصریح شده است. منتها امسال، سالهای قبل و یا حتی در سالهای آینده اگر در یک بخشی یا جمعی از افراد این نیاز مرتفع شده باشد و یا قبل از اتمام طرح مرتفع شود به تشخیص وزارت بهداشت این افراد می توانند ورود پیدا کنند.

وی گفت: سالهای قبل ابعاد کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با توجه به ظرفیت موجود، محدود بوده است. اکنون که داوطلب بیشتر شده این موضوع این طور عنوان شده است. این موضوع پیش از این در دوره های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی بالینی هم اعمال شده است.