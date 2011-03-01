حسین ربانی غریبی دبیر هفتمین جشنواره فیلم 100 به خبرنگار مهر گفت: قرار بود مراسم نکوداشت این بانوی هنرمند را در اختتامیه جشنواره امسال برگزار و از فعالیت سینمایی او تقدیر کنیم، متاسفانه با درگذشت ایشان این برنامه شکل دیگری پیدا می‌کند. در مراسم اختتامیه در کنار تجلیل از سینماگران مختلف یاد این بازیگر را گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: ما یک تیزر برای جشنواره 100 با حضور این بازیگر ساختیم و یک فیلم هم تهیه شد تا در اختتامیه روی پرده برود، ناراحت‌کننده است که ایشان زمان نمایش این فیلم در اختتامیه در کنار ما و دیگر سینماگران نیست، هر چند که یاد و خاطره ایشان در سینمای ایران باقی می‌ماند.

مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 100 جمعه 13 اسفندماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود، در این مراسم از رضا کیانیان، ابراهیم حاتمی‌کیا، مجید مجیدی، رضا میرکریمی و زنده‌یاد رسول ملاقلی‌پور تجلیل می‌شود.