فاطمه گودرزی، بازیگر در این باره به خبرنگار مهر گفت: همه ما خاطرات زیبایی از مادران سینما داریم. مدتی پیش به عیادت مهری ودادیان رفتم. وقتی او را در آن وضعیت دیدم که کسی را به خاطر نمی‌آورد خیلی متاسف شدم. باید بازیگرانی که سن بالایی دارند، مورد توجه قرار بگیرند.

وی در ادامه افزود: ودادیان بازیگر خوبی بود و همیشه به زیبایی نقش مادر را بازی می‌کرد. مادران سینمای ما همیشه به یادماندنی هستند و هرگز فراموش نمی‌شوند. من ضایعه درگذشت این بازیگر ارزنده را به جامعه هنرمندان و خانواده‌اش تسلیت می‌گویم و آرزوی آرامش برای خانواده‌اش دارم.

این بازیگر در پایان افزود: به نظرم بهتر است مسئولان سینما توجه بیشتری به هنرمندان پیشکسوت داشته باشند و شرایط خوبی برایشان فراهم کنند.