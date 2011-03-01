به گزارش خبرنگار مهر، در جدیدترین رده بندی برترین جودوکاران جهان که هر ماه از سوی فدراسیون جهانی جودو IJF منتشر می شود آرش میراسماعیلی نسبت به ماه قبل شش پله صعود داشت. وی در رقابتهای جایزه بزرگ دوسلدورف با یک پیروزی و یک شکست به کار خود پایان داده بود.

میراسماعیلی در رده بندی ماه قبل در مکان هفتادم قرار داشت که با حضور در مسابقات آلمان جمع امتیازات خود را به عدد 104 رساند و به مکان شصت و چهارم رفت. در میان جودوکاران ایرانی علاوه بر میراسماعیلی چهار جودوکار دیگر در رتبه ای زیر 100 قرار دارند.

محمدرضا رودکی با امتیاز 96 و رنکینگ 58 بهترین جایگاه را در بین ایرانی ها دارد. بعد از رودکی، علی معلومات با امتیاز 80 و رنکینگ 82 ، جواد محجوب با امتیاز 40 رنکینگ 87 و حامد ملک محمدی با امتیاز 58 و رنکنیگ 96 قرار دارند. سایر جودوکاران ایرانی رتبه ای بالاتر از یکصد دارند.

خبر دیگر از جودو اینکه فدراسیون حهانی اعلام کرد جام جهانی مصر که قرار بود هفته آینده در قاهره برگزار شود به دلیل ناآرامی های اخیر برگزار نخواهد شد.