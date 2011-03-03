نشست بررسی "خیزش ملل عربی" در مهر برگزار شد

نشست بررسی "خیزش ملل عربی" روز چهارشنبه با حضور چند تن از کارشناسان مسائل خاورمیانه در خبرگزاری مهر برگزار شد که "محمد ایرانی" سفیر سابق ایران در اردن ، دکتر "محمد علی مهتدی"، "حسین رویوران" و "مسعود شجره" رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در لندن از جمله این کارشناسان بودند.

در این نشست اعلام شد: عوامل متعددی از جمله فقر، بیکاری، استبداد، بیداری اسلامی، گسترش ارتباطات در قیام مردم جهان عرب و شمال آفریقا نقش داشتند و برخی از این عوامل در شماری از کشورها ضعیف و در شماری دیگر قوی هستند. مردم احساس کردند که کرامت انسانی آنها له شده است و به مرحله ای رسیدند که ترس و مرگ برای آنها مفهوم و معنایی ندارد.

در حقیقت شکل نظام های اقتدارگرا در جهان عرب به علاوه رهبران خودکامه عاملی شد تا این تحول را در این بخش از جهان مشاهده کنیم. فساد اداری و ثروت اندوزی رهبران، اوضاع نابسامان اقتصادی و وابستگی رهبران خودکامه به غرب و اهانت به هویت ملی و مذهبی مردم باعث شد تا مردم وارد صحنه سیاسی شوند و علیه دیکتاتورها قیام کنند.

کارشناسان مسائل خاورمیانه اظهار داشتند: رژیم ها، موسسات تحقیقاتی و قدرت های خارجی تصور نمی کردند که مردم جهان عرب دست به تظاهرات بزنند و همگی غافلگیر شدند.

در این نشست تاکید شد که تفاوت قیام لیبی با تونس و مصر در این است که در لیبی مجلس و قانون اساسی وجود ندارد و تمام تصمیم گیریها در کشور را فردی به نام "معمر قذافی" می گیرد که با بازی گرفتن هویت ملی مردم بیشترین تاثیر را در قیام مردم داشت.

در بخش دیگر نشست کارشناسان با ارزیابی تحولات یمن و بحرین موضع غربی ها را در قبال کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و منافع آنها در این کشورها بررسی کردند.

گزارش مشروح نشست متعاقبا منتشر می شود.