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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۴

از 15 اسفندماه؛

2700 دانش آموز قمی به مناطق عملیاتی کشور اعزام می‌شوند

2700 دانش آموز قمی به مناطق عملیاتی کشور اعزام می‌شوند

قم - خبرگزاری مهر: مرحله دوم آموزش عملی درس آمادگی دفاعی ۱۵ اسفندماه آغاز و بر این اساس دو هزار و ۷۰۰ دانش قمی به مناطق عملیاتی کشور اعزام می‌شوند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: مرحله عملی آموزش درس آمادگی دفاعی دانش آموزان از ۱۵ اسفندماه آغاز و ۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام می‌شوند.

ناصر حمزه‌ای با اشاره به اینکه در سالجاری دانش آموزان قمی طی سه مرحله به مناطق عملیاتی کشور اعزام شده اند گفت: در آذرماه سالجاری ۵۰۰ نفر از دانش آموزان به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام و طی پنج روز از مناطق عملیاتی ایلام، کرمانشاه، و کردستان بازدید کردند.

وی ادامه داد: مرحله بعدی اعزام نیز مربوط به مرحله عملی آموزش درس آمادگی دفاعی دانش آموزان بود که اواخر دی ماه اجرا و تعداد ۳ هزار دانش آموز به مدت ۴ روز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام و علاوه بر بازدید از این مناطق یک شب نیز برنامه رزم شبانه را اجرا کردند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: مرحله سوم اعزام ها نیز 15 اسفندماه آغاز می شود.

کد مطلب 1264199

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