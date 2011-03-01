هشت سال دفاع مقدس دانشگاه انسان سازی بود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار غلامرضا جلالی شامگاه دوشنبه در یادواره شهدای گردان‌های توپخانه و پدافند هوایی لشکر عملیاتی ۱۷ علی بن ابی طالب(ع) که در مجتمع فرهنگی امام خمینی‌‌(ره) برگزار شد، بیان داشت: شرایط داخلی کشور ایران در ابتدای انقلاب مصموم و نابسامان بود و دشمن در صدد زدن تیر خلاصی یعنی جنگ تحمیلی به ایران بودند ولی امام راحل با بصیرت دهی و آگاهی بخشی، مردم را به میدان آورد و نبرد بین اسلام و کفر ایجاد شد و جنگ تحمیلی فرصتی برای دانشگاه انسان سازی جمهوری اسلامی ایران گردید.



وی اظهار داشت: امام راحل در صحنه جنگ، انسان سازی کردند و در دانشگاه جنگ ارزش‌های اسلامی دوباره باز تولید شد و همچنین قبولی‌های این دانشگاه شهدا بودند که در این امتحان الهی شرکت کردند و با موفقیت قبول شدند و محصول دانشگاه دفاع مقدس شهدا بودند.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) تهدیدهای جنگ را به فرصت تبدیل کرده‌اند اضافه کرد: احیای مجدد ارزش‌های اسلامی اولین برکات هشت سال دفاع مقدس بود و احیای فرهنگ شهادت احیای فرهنگ شیعه بود.



وی افزود: امروزه دوباره شاهد تکرار صحنه‌ها هستیم و سربازان نیز باید در صحنه حاضر باشند و بصیرت و آگاهی داشته باشند و طبق فرموده رهبری بصیرت تنها آگاهی نیست بلکه ایمان و اعتقاد نیز دخیل است.



جلالی ادامه داد: امروزه دشمنان بدنبال تضعیف نظام و رهبری و ناکارآمدی و ناموق نشان دادن نظام هستند و همچنین خواهان اثبات عدم کارایی حکومت دینی و جدایی دین از سیاست هستند که باید دقت کنیم دشمنان به دنبال چه چیزی هستند.



تکلیف امروز ما پیروی از مقام معظم رهبری است



وی با اشاره به اینکه برگزاری یادواره‌ها زنده کردن یاد و خاطره بسیار ارزشمند شهیدان انقلاب اسلامی است، بیان داشت: امروزه شناختن تاکتیک دشمن یک اصل و ضرورت است و تکلیف امروزی ما این است که پیرو رهبری باشیم.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه در دوران صدر اسلام دو حکومت ناب محمدی(ص) و حکومت معاویه وجود داشت اضافه کرد: در آن دوران حضرت علی‌(ع) دشمنان بسیار داشتند و فتنه‌هایی ایجاد شد و وقتی آن زمان با شرایط حال مقایسه می‌کنیم شباهت‌هایی وجود دارد و مشاهده خواهیم کرد که تاریخ در حال تکرار شدن است.



وی اظهار داشت: در دوران حضرت علی‌(ع) جنگ بین دو حکومت ناب محمدی(ص) و حکومت اموی ایجاد شد و کار به جایی کشید که قرآن بر سر نیزه‌ها کردند و خیلی‌ها در جنگ صفین بصیرت لازم برای تشخیص حکومت حق از باطل را نداشتند.



جلالی در پایان ادامه داد: ممکن است بی‌بصیرتی در یک مقطع زمانی در تاریخ به وقوع بپویندد و ضربات بسیار مهلکی را در پی داشته باشد که تا قرن‌ها نیز نشود آن را جبران کرد.