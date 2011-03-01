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۱۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

جمشیدیان:

سپاهان رکورد بدون شکست خود را حفظ می کند

سپاهان رکورد بدون شکست خود را حفظ می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک تیم سپاهان گفت: بازیکنان سپاهان چندین ماه را بدون باخت سپری کرده اند و در بازی با الهلال می‌خواهند رکورد خود را حفظ کنند.

احمد جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی تیمش مقابل الهلال عربستان اظهار داشت: همه بازیکنان تیم با انگیزه بسیاری به مصاف الهلال می‌روند و دیشب در ورزشگاه ملک فهد عربستان تمرین کردند تا برای بازی امشب آماده شوند.

وی در مورد آمار تیم الهلال و شکست‌ناپذیری این تیم در خانه گفت: ما هم چهار یا پنج  ماه است که باخت نداشته‌ایم و آخرین باخت ما به باختمان مقابل استقلال باز می‌گردد، به نظر من این مسائل دلیلی بر برتری الهلال نیست و سپاهان می‌تواند در صورت ارائه بازی منطقی با دست پر به ایران باز گردد.

هافبک تیم سپاهان تصریح کرد: ‌در صورتیکه مقابل الهلال بازی خوبی از خود ارائه داده و این بازی را با پیروزی به پایان برسانیم 50 درصد راه صعود خود را طی کرده‌ایم.

وی در مورد تماشاگران عربستانی حاضر در ورزشگاه اضافه کرد:‌ تماشاگران عربستانی جو سنگینی را برای ما رقم می‌زنند و الهلال نیز از تیم ملی عربستان قوی تر است زیرا بازیکنان ملی‌پوش بسیاری دارد و با جذب بازیکنان خارجی نقاط ضعف خود را برطرف کرده بنابراین فردا شب در ورزشگاه ملک فهد بازی سختی در پیش داریم.

کد مطلب 1264205

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