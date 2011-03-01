ایگور کاسترو در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز چهارشنبه تیمش مقابل الامارات اظهار داشت: نخستین بازی همیشه مهمترین بازی هر رقابتی به شمار می‌رود و این بازی با دیگر بازیها تفاوت بسیاری دارد بنابراین پیروزی در این بازی برای بازیکنان تیم ما از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با اشاره به بازیهای ذوب‌آهن در فصل گذشته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: به دلیل اینکه تیم ما در سال گذشته تا فینال این رقابتها پیش رفت، تیمهای دیگر حساب ویژه‌ای روی ما باز می‌کنند بنابراین باید مراقب این تیم‌ها باشیم زیرا دیگر نمی‌توانیم آنها را غافل گیر کنیم.

مهاجم برزیلی ذوب‌آهن با بیان اینکه تیمهای حاضر در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا همه بزرگ و خطرناک هستند، بیان داشت: باید با قدرت بازی کنیم و تمرکز خود را از دست ندهیم زیرا حضور تیمها در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نشانه قدرتمند بودن این تیم‌هاست.

وی گفت: همه گروه‌ها دشوار است و این تیم ماست که در زمین تعیین کننده است و اگر بتوانیم در این مسابقات درخشش داشته باشیم، می‌توانیم شرایط را به سود خود تغییر دهیم و صعود خود به مرحله بعدی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را آسان کنیم.

کاسترو اضافه کرد: اگر در بازی اول به گذشته فکر کنیم، همه چیز را تمام شده می‌پنداریم و نمی‌توانیم از گروه خود صعود کنیم اما اگر توجهی به نتایج گذشته ذوب‌آهن در لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشیم، با تلاش خود، صعود را قطعی می‌کنیم.