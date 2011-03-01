نسبت میان اخلاق و تجارت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نسبت اخلاق و تجارت و بازار و یا به عبارتی اخلاق و اقتصاد از موضوعات قابل توجه در حوزه‌های اخلاق و اقتصاد به شمار می‌رود.

نویسنده معتقد است که اقتصاد مدرن و زندگی در آن مبتنی بر رقابت بیرحمانه از یک سو و خودخواهی لجام گسیخته از سوی دیگر است. در این اثر از یافته‌های علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه برای بررسی موضوع استفاده شده است.

آیا در بازار بر اساس اصول اقتصاد مدرن که در آن اکثر مردم برای مدت زمان زیادی مشغول به کار و فعالیت هستند اخلاق رعایت می‌شود؟ آیا می‌توان ماهیت چنین بازاری را اخلاقی دانست؟

نویسنده می‌گوید که رقابت و حرص و طمع دو مؤلفه مهم بازار به شمار می‌روند. اما این کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان بازار و کسب و کار تجاری را بر مبنای اخلاق و رفتار اخلاقی بنا نهاد و چگونه خود مبادله و تجارت می‌تواند انسانها را پرهیزگار سازد.

این کتاب با عنوان "بازار اخلاقی: نقش انتقادی ارزشها در اقتصاد" از سوی انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شده است.